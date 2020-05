Veertiger onder invloed speelt rijbewijs kwijt Kim Aerts

22 mei 2020

In de nacht van donderdag op vrijdag liep een bestuurder met een glas teveel op tegen de lamp in Wilsele. De 44-jarige man uit Rotselaar trok op de Aarschotsesteenweg de aandacht van een patrouille van de Leuvense politie, omdat hij regelmatig zonder aanleiding op de rem ging staan. Hij werd gecontroleerd en al snel bleek dat hij te veel gedronken had om nog verder te rijden. De politie stelde proces-verbaal op en zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.