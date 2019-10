Veertiger geïnterneerd na slagen aan agenten Kim Aerts

17 oktober 2019

Voor een 40-jarige Leuvenaar is de internering bevolen voor slagen aan telkens twee agenten van het Leuvense korps in januari 2016 en september 2017. M.B. stelde zich telkens weerspannig op en uitte daarbij bedreigingen. Een vrouwelijke agente raakte gewond en was een tijdje werkonbekwaam. De veertiger werd psychiatrisch onderzocht. Uit het verslag van de deskundige bleek dat B. aan een geestesstoornis lijdt. De man zou lijden aan schizofrenie van het paranoïde type. De rechter beval de internering van B. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Aan twee agenten moet hij om en bij de 1.000 euro schadevergoeding in totaal.