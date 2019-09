Veertiger geboeid afgevoerd na verzet ADPW

11 september 2019

12u38 0

Een 40-jarige man uit Leuven werd dinsdagavond omstreeks 23 uur slapend op het trottoir in de Zeelstraat aangetroffen door een patrouille. Toen de agenten hem wilden controleren werd hij agressief. Omdat hij zich fel verzette moest een tweede ploeg in bijstand komen. De man werd uiteindelijk geboeid. Bij de schermutseling raakte de man gewond aan het hoofd. Hij werd voor verzorging met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar mocht hij snel weer weg om vervolgens zijn roes uit te slapen in de cel. De veertiger is geen onbekende voor de politie.