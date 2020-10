Veertiger begluurt minderjarig nichtje op vakantie in tent Kim Aerts

06 oktober 2020

16u39 1 Leuven Een 41-jarige man uit Leuven riskeert acht maanden cel omdat hij zijn minderjarig nichtje stiekem fotografeerde in haar tent op vakantie in Frankrijk.

Koen S. was vorig jaar met zijn nichtje van 14 op bivak in Frankrijk. De veertiger begluurde haar en nam foto’s met zijn gsm van het meisje in haar tent. De tiener betrapte hem echter en verwittigde meteen haar familie thuis in België. “Omdat ze op 370 kilometer van huis waren, duurde het even voor haar vader de voormiddag nadien arriveerde. Dat is eigenlijk het ergste, dat ze nog een nacht moest doorbrengen met iemand die ze tot dan vertrouwde”, pleitte de burgerlijke partij. “Het is een trauma geworden waar vandaag nog altijd professionele hulp voor nodig is.”

Het openbaar ministerie achtte de feiten bewezen en vond ook kinderpornografische foto’s op de gsm van S. De procureur vroeg acht maanden cel, dat kan deels met uitstel en onder voorwaarden. Er werd ook een ontzetting uit de rechten gevraagd en een contactverbod met minderjarigen. De veertiger sloeg mea culpa in de rechtbank. Zijn advocaat vroeg een straf met probatie-uitstel.