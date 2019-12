Veelbesproken fusieschool Perron 3000 wordt opgegeven: “In een sfeer van wantrouwen kunnen we niet bouwen aan een nieuw pedagogisch project” Bart Mertens

03 december 2019

11u00 1 Leuven Einde verhaal voor Perron 3000. Het onderwijsproject wordt opgegeven omdat het draagvlak ontbreekt bij heel wat leerkrachten, leerlingen en ouders van de Leuvense scholen HDC, SPC en Paridaens. “We zijn er niet in geslaagd een constructief participatieproces op gang te brengen”, zegt Pat Vandewiele, voorzitter van de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle.

Na twee maanden van protest tegen fusieschool Perron 3000 trekt LKSD (Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle) zelf de stekker uit het onderwijsproject. Kort samengevat zouden op 1 september 2021 het Paridaensinstituut, Heilige-Drievuldigheidscollege en Sint- Pieterscollege verdwijnen om plaats te maken voor een grote eerstegraadsschool en twee of meer campussen voor de daaropvolgende graden. Heel wat ouders, leerlingen en leerkrachten zagen dat niet zitten en lieten hun ongenoegen meermaals blijken, onder meer in een betoging door de Leuvense straten met 2.000 deelnemers. Initiatiefnemer LKSD komt nu tot de conclusie dat er draagvlak ontbreek om de fusieschool door te duwen.

We stellen vast dat ons initiatief leidde tot een klimaat van frustratie. Hiervoor bieden we onze excuses aan Pat Vandewiele, voorzitter van LKSD

“Perron 3000 heeft bijzonder veel weerstand opgeroepen”, zegt Pat Vandewiele, voorzitter van de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle. “We zijn er niet in geslaagd een constructief participatieproces op gang te brengen. In een sfeer van wantrouwen kunnen we niet bouwen aan een nieuw pedagogisch project. Het draagvlak ontbreekt. We stellen vast dat ons initiatief leidde tot een klimaat van frustratie en dat we nooit tot de volwaardige dialoog zijn gekomen. Hiervoor bieden we onze excuses aan. We laten Perron 3000 nu los.”

Meerdere pistes

Toch wil LKSD nog steeds werk maken van een vernieuwend onderwijsproject in de Leuvense katholieke scholen. “De veranderende maatschappelijke context en verwachtingen van het onderwijs betekenen een grote uitdaging voor onze scholen”, zegt Pat Vandewiele. “We streven naar samenwerking. Om dat goed te kunnen doen, laten we het proces naar een nieuwe structuur los. Inzetten op herstel met alle betrokkenen staat nu voorop. We willen opnieuw werken aan een positief schoolklimaat in een respectvolle dialoog. Dat vraagt begrip, tijd en samenwerking. We blijven ook geloven in een krachtiger onderwijs voor elke leerling in Leuven. Daarom nodigen we de betrokkenen uit om samen met ons meerdere pistes te onderzoeken die een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen en gemeenschappelijke doelen. We waarderen ook de grondigheid waarmee verschillende groepen aan hun inbreng voor het schoolbestuur hebben gewerkt. Er zitten zeker elementen in waarover we elkaar rond de tafel kunnen vinden in de toekomst.”