Veel protest bij opening academiejaar maar niet tegen voorstel van rector Sels: “Studiekeuze koppelen aan resultaten in secundair”, klinkt het Bart Mertens

23 september 2019

18u27 0 Leuven De KU Leuven gaf vandaag het startschot voor een nieuw academiejaar. Dit jaar niet enkel met de traditionele ‘stoet der togati’ maar ook met een Startevent voor nieuwe studenten in het stadspark. Zoals de traditie het wil, was er protest uit meerdere hoeken tijdens de stoet van de professoren maar niet tegen een opmerkelijk voorstel van rector Luc Sels. “Koppel de studiekeuze aan de resultaten in het secundair”, klinkt het.

Het is weer druk in Leuven…Niet verwonderlijk want de KU Leuven gaf de officiële aftrap van het academiejaar. Zoals gewoonlijk ging dat gepaard met de ‘stoet der togati’ door de straten van Leuven. En daar hoort uiteraard protest bij want ook dat gegeven is traditie. Dit jaar was er opvallend veel protest uit verschillende hoeken. Zo werd er geprotesteerd tegen de verengelsing van het universitair onderwijs. Ook het klimaat en mensenrechten kregen de nodige aandacht.

De KU Leuven staat overigens voor een boeiend jaar want het hoger onderwijs zal de komende jaren zo goed als zeker enkele veranderingen ondergaan. Heel wat studenten doen immers te lang over hun studietraject en daar moeten oplossingen voor komen. Rector Luc Sels heeft alvast enkele ideeën uit zijn schuif gehaald. “Je zou de studiekeuze aan de universiteit kunnen koppelen aan de resultaten in het secundair onderwijs”, aldus rector Luc Sels. “Op die manier geef je een duidelijk signaal over de slaagkansen van de student aan de universiteit. We moeten zo’n signaal durven geven maar ook een verplichte ijkingsproef kan een voorspellende factor zijn. De combinatie van dergelijke voorspellers kan toekomstige studenten helpen bij hun keuze. Maar we willen niet raken aan de vrije studiekeuze.”

Bij de studenten is er alvast nog geen massaal protest tegen de voorstellen van rector Luc Sels. De studenten werden gisteren overigens getrakteerd op de Startersdagen. Dat initiatief is nieuw en moet nieuwe studenten wegwijs maken aan de Leuvense universiteit. “Vanaf dit jaar lanceert de KU Leuven Startersdagen om haar nieuwe studenten vanaf dag één te introduceren in het universitaire leven. Ze krijgen aan hun faculteit al meteen een voorproefje van de lessen, groepswerken en discussiegroepen die bij hun opleiding horen. De studenten leren ook hun professoren kennen en het academisch onderzoek dat de basis vormt voor hun opleiding. Zo maken ze van bij de start kennis met alle facetten van een universitaire opleiding. De eerstejaars maken ook kennis met plekjes zoals de Alma, de bibliotheek of de fakbar”, aldus de communicatiedienst van de KU Leuven.