Vechtersbazen vragen vrijspraak na geval van agressie aan Oude Markt Kim Aerts

10 januari 2020

17u22 0 Leuven Vier mannen hebben in de strafrechtbank de vrijspraak gevraagd na een zwaar geval van agressie aan de Oude Markt in Leuven. Het parket vraagt - meer dan vier jaar na de feiten - een werkstraf voor ieder.

De vier mannen kwamen op 26 september 2015 van café Ambiorix op de Oude Markt. Omstreeks kwart over twee verlieten ze het danscafé om naar een nachtwinkel in de Parijsstraat te gaan. In de Kroegberg hield Henegouwenaar Luigi S. (31) uit Courcelles halt om te urineren tegen een muur in de steeg. Ken Kaiembe (38) sprak hem daarop aan, waarop de situatie escaleerde. In de rechtbank liepen de versies uiteen. Volgens zijn advocaat werd hij het slachtoffer van gratuite geweld. Het Openbaar Ministerie vorderde werkstraffen tussen 60 en 150 uren voor het “ernstige, zinloze en dronken geweld.” Volgens de procureur vloeide de wodka rijkelijk die avond.

Kopstoot

De verdediging duidde Kaiembe aan als de aanstoker tijdens het tumult. Hij zou als eerste een kopstoot hebben uitgedeeld om daarna zelf slagen te hebben moeten incasseren. De advocaat van de 28-jarige Michael C. uit Bertem gaf toe dat haar cliënt twee meppen verkocht als reactie op de kopstoot. “En om erger te voorkomen. Ik vraag me af waarom de tegenpartij niet op de beklaagdenbank zit vandaag.”

Zij pleitte wettige zelfverdediging en vroeg voor haar cliënt, een militair, de vrijspraak. “Hij kan het zich niet veroorloven om een veroordeling op zijn strafblad te hebben.” Ook de raadslieden van Luigi S., Edwin H. (33) uit Heverlee en Benoit B. (29) uit Zaventem gingen vol voor de vrijspraak. De advocaat van die laatste twee vond het verdacht dat Kaiembe net voor de feiten een kwartier lang stond te dralen op dezelfde plek. “En dat mijn cliënten alcohol hebben genuttigd op café doet hier niets ter zake.” De vier beklaagden werden pas weken na de feiten geïdentificeerd, waardoor het niet meer mogelijk was om te achterhalen of ze onder invloed waren of niet. De vechtpartij werd wel gefilmd door bewakingscamera’s.

Ook de raadsman van Luigi S. ontkende dat zijn client geslagen had. Net als de andere drie beklaagden vroeg hij de vrijspraak voor schuldig verzuim. De vier mannen lieten Kaiembe achter zonder de hulpdiensten te verwittigen. Het slachtoffer had een fractuur aan de neus en gebroken oogkassen. Zijn advocaat vroeg een schadevergoeding van bijna 30.000 euro, temeer omdat haar cliënt meer dan vier maanden arbeidsongeschikt was. Hij verloor zijn job na het incident. Naast de celstraf riskeert het viertal geldboetes tussen 400 en 800 euro. De rechter velt vonnis op 7 februari.