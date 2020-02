VDAB organiseert grootste opleidingenbeurs van Vlaams-Brabant ADPW

06 februari 2020

Na het succes van vorig jaar organiseert VDAB voor de tweede keer op rij een opleidingenbeurs. VDAB wil hiermee een antwoord bieden op de huidige krapte op de arbeidsmarkt. #TalentAtWork vindt plaats op donderdag 13 februari in Leuven en op 20 februari in Vilvoorde. Iedereen die interesse heeft kan er kennis maken met het opleidingsaanbod in de provincie.

Het jaarrapport van 2019 geeft duidelijk weer dat het aantal vacatures blijft stijgen. Het wordt steeds moeilijker voor werkgevers om hun vacatures in te vullen. Daarom wil VDAB inzetten op competentieversterking en talentontwikkeling bij werkzoekenden.

Op #TalentAtWork zet VDAB samen met zijn partners de beroepsopleidingen in de kijker. Verschillende sectoren komen hierbij aan bod: bouw, transport, diensten, bediende, ICT, industriële beroepen, retail en zorg.

Volgens Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant is zo’n opleidingenbeurs heel belangrijk: “Het profiel van de werkzoekenden matcht niet altijd met de gevraagde competenties in de vacatures. Via een praktijkgerichte opleiding kan een werkzoekende zich om- of bijscholen. Tijdens #TalentAtWork krijgen werkzoekenden de kans om op een interactieve manier kennis te maken met onze brede waaier aan opleidingen.”

De opleidingenbeurs vindt plaats op 13 februari in Leuven van 13 tot 16 uur in het opleidingscentrum (Interleuvenlaan 2, bedrijf 1206, 3001 Heverlee) en op 20 februari in Vilvoorde (C. Buyssestraat 15, 1800 Vilvoorde). Inschrijven is niet nodig.