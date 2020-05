Vaste klanten van volkscafé Marengo herdenken plots overleden Nicole Verheyen (62): “Met bakharing en een Stella” Bart Mertens

17 mei 2020

16u30 0 Leuven Volkscafé Marengo mag nog niet heropenen door de coronamaatregelen maar afgelopen weekend konden de klanten voor het eerst genieten van een afhaalmenu. Te weten: bakharing en een Stella Artois. “Ons eerste ‘afhaalweekend’ stond in het teken van het onverwachte overlijden van vaste klant Nicole Verheyen”, zegt uitbater Stijn Deweerdt.

De horeca is samen met de evenementensector het grootste slachtoffer van de coronacrisis. Toch proberen heel wat uitbaters om het hoofd boven water te houden met tal van initiatieven. Niet zelden wordt de mogelijkheid tot afhalen georganiseerd volgens de regels van de kunst. Sinds dit weekend biedt ook volkscafé Marengo in de Diestsestraat in Leuven die mogelijkheid aan de klanten. Het eerste ‘afhaalweekend’ was overigens bijzonder want het ‘afhaalmenu’ stond in het teken van vaste klant Nicole Verheyen. Zij overleed onverwacht op 5 mei aan de gevolgen van een hersenbloeding. “Dat nieuws kwam hard aan, zowel bij mij als bij de vaste klanten van Marengo”, vertelt uitbater Stijn Deweerdt. “Nicole was graag gezien in het café. Heel wat vaste klanten kwamen dan ook langs om Nicole te herdenken en dat konden we door de coronamaatregelen enkel doen via het afhaalmenu. We maakten bakharing en de Stella was gratis dit weekend. We blijven een afhaalmenu aanbieden de volgende weekends. Het is geen gemakkelijke periode maar we moeten erdoor. Samen met onze klanten hopen we dat er snel weer betere tijden komen.”