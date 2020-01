Vaste klanten nemen al zingend afscheid van De Libertad. Bekijk hier de beelden van het feestje Bart Mertens

16u26 1 Leuven Bruine kroeg De Libertad in de Muntstraat in Leuven sloot zondagnacht de deuren voor een grondige renovatie. Binnen een viertal maanden openen de deuren opnieuw met een vernieuwd interieur maar de deur ging niet dicht vooraleer er uitgebreid afscheid werd genomen van de oude inrichting.

“Vanaf dinsdag is iedereen welkom in onze twee pop-ups in Salons Georges. Een dagbar en een nachtbar”, zegt Rikky Evers die De Libertad al vele jaren in goede banen leidt. Toch was het voor heel wat klanten een emotioneel afscheid van het oude interieur dat zo typisch was voor het muziekcafé in de Muntstraat. Blijft de vraag: zullen de toiletten na de renovatie nog steeds de kleinste van Leuven zijn? Rikky Evers houdt de spanning er nog even in. “Onze kleine toiletten zijn legendarisch en horen eigenlijk bij De Libertad. We zullen zien wat er van geworden is in april bij de heropening. Feit is alleszins dat de ziel van De Libertad behouden zal blijven”, klinkt het.