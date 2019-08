Vandalisme in universiteitsgebouw ADPW

12 augustus 2019

13u54 0

Twee twintigjaren werden maandagmorgen opgepakt nadat ze in het VHI, een gebouw van de KULeuven in de Dekenstraat, een glazen binnendeur hadden vernield. Het glas was volledig verbrijzeld. Het gebouw was vrij toegankelijk. Een personeelslid van de poetsploeg was getuige van de feiten en verwittigde de bewakingsdienst van de universiteit. Hij zag het duo na de vandalenstreek weer de straat opgaan waar ze met veel kabaal tegen enkele verkeersborden klopten en een meisje dat net voorbijkwam lastig vielen. Een patrouille van het Fietsteam van de politie kon de twee samen met enkele bewakingsagenten van de KULeuven tegen houden. Ze kregen even later een lift in een politiecombi en mochten het in het politiecommissariaat verder gaan uitleggen. Er werd proces-verbaal opgesteld.