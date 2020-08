Vandalen viseren boten aan Leuvense Vaartkom Bart Mertens

30 augustus 2020

15u00 0 Leuven De Leuvense politie is een onderzoek begonnen naar vandalenstreken aan de Leuvense Vaartkom.

Bij de Leuvense politie liep zondag een melding binnen over vandalenstreken aan enkele boten aan de Vaartkom. Voorlopig is er sprake van schade aan een vijftal boten. Mogelijk werden er ook voorwerpen gestolen maar daarover bestaat nog geen zekerheid. De politie ging ter plaatse en stelde beschadigingen vast. Een aantal eigenaars kon al op de hoogte worden gebracht door de Leuvense politie. Een buurtbewoner merkte een aantal dagen geleden ’s nachts al een groep jongeren op aan de boten. Ze waren aan het springen op de boten. Of die jongeren iets te maken hebben met de vaststellingen van het voorbije weekend is nog niet duidelijk.