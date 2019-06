Vandalen steken karton en papier in brand ADPW

18 juni 2019

In de Vesaliusstraat en de Parkstraat staken vandalen maandagnacht op twee plaatsen karton-en papierafval in brand. Het ging telkens om afval dat tegen de gevel van een flatgebouw stond. Buurtbewoners verwittigden de hulpdiensten. Het vuur in de Parkstraat werd geblust door een politiepatrouille die daarvoor het brandblusapparaat uit het dienstvoertuig gebruikte. In de Vesaliusstraat werd het vuur gedoofd door bewoners. Er vielen nergens gewonden en de schade bleef beperkt. In de Vesaliusstraat moest de brandweer wel het gebouw een tijdje verluchten omdat er veel rook hing. De politie heeft een onderzoek opgestart naar de daders.