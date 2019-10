Vandalen spuiten brandblusapparaat leeg en zetten zo brandalarm in werking KAR

29 oktober 2019

In een pand in de Munstraat hebben onbekenden maandag even voor middernacht een brandblusapparaat leeggespoten. Door de dikke rook- en stofwolk in het gebouw, waar een horecazaak en studentenkoten gehuisvest zijn, ging het brandalarm af. De gangen en de traphal hingen van boven tot onder vol bluspoeder. Het drong ook door tot in verschillende studentenkoten.

De aanwezige bewoners hadden allemaal het pand verlaten nog voor de aankomst van de hulpdiensten. Uit onderzoek bleek dat het brandblusapparaat dat werd leeggespoten niet afkomstig was uit het betreffende pand. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.