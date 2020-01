Vandalen slaan toe in Leuvense moskee Kim Aerts

02 januari 2020

De moskee Al-Ihsaan in Leuven is dinsdagnacht het mikpunt geworden van vandalisme. De hoofdingang werd beklad met graffiti en de glazen toegangsdeur werd ingeslagen met een baksteen. Ook lokalen werden beschadigd. Moskeebezoekers die zich klaarmaakten voor het ochtendgebed stelden het vandalisme gisteren om 6 uur vast. Even verderop werd ook nog de pijl naar de moskee onleesbaar gemaakt met een spuitbus. Er is voorlopig geen spoor van de dader(s). De woordvoerder van de moskee betreurt de feiten. "Net op de feestdagen, nu verbinding centraal staat."

De Al-Ihsaan-moskee kwam vorig jaar nog in opspraak. Toenmalig Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) wilde de erkenning ervan intrekken omdat het salafisme er gepredikt zou worden, een extreme strekking binnen de islam. De erkenning bleef uiteindelijk, maar vorige maand plaatste minister Bart Somers (Open Vld) de moskee wel onder verhoogd toezicht. (KAR)