Vandalen rukken AED-toestel van muur KAR

21 juli 2019

10u30 0

Vijf twintigers zijn zaterdagnacht opgepakt geweest nadat ze in de Diestsestraat een AED-toestel, ter hoogte van het Minimiemeninstituut, van de muur hadden getrokken en tegen de grond hadden gekeild. Een getuige zag het allemaal gebeuren en verwittigde de politie. Een patrouille kon de vijf even later aantreffen en bracht hen over naar het commissariaat waar proces-verbaal werd opgesteld. Het toestel bleek nog te werken en werd terug aangebracht waar het was weggenomen in de Diestsestraat.