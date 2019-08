Vandalen beschadigen fietsen en wagens ADPW

02 augustus 2019

Twee jongemannen hebben in de nacht van donderdag op verschillende auto’s en fietsen beschadigd in de Heilige Geeststraat in Leuven. Het tweetal gooide fietsen in het rond waarbij deze ook op auto’s terechtkwamen. Ze gooiden ook PMD-zakken en verkeersborden op verschillende auto’s. Een buurtbewoner werd gewekt door het lawaai en zag het tweetal bezig. Wanneer ze ook zijn auto gingen beschadigen heeft hij zijn raam geopend en begon hij tegen hen te roepen. Toen hebben de twee jongemannen de vlucht genomen. Daarna verwittigde de buurtbewoner de politie. Er werd nog in de omgeving gezocht, maar van de daders was geen spoor meer. De politie stelde proces-verbaal op voor de verschillende beschadigingen.