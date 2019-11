Vanaf zondag goedkoop nachttarief in parking Ladeuze Bart Mertens

28 november 2019

14u00 0 Leuven Vanaf 1 december parkeren bezoekers aan een goedkoop nachttarief in Parking Ladeuze. Wie langer dan 2 uur parkeert tussen 19 uur ’s avonds en 6 uur ’ s ochtends moet slechts 5 euro betalen. “Een mooi kerstgeschenk voor de handel en het toerisme”, zegt schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V).

Eind augustus keurde de gemeenteraad een gunstige financiële regeling rond parkeren goed tussen de stad en de uitbaters van Parking Ladeuze. De uitvoering werd voorzien met ingang van december. Deze zondag gaat het goedkoop nachttarief in. Dat is van toepassing tussen 19 uur ’s avonds en 6 uur ‘s ochtends. Voor de eerste 2 uur wordt het normale tarief aangerekend. Vanaf het derde uur betaal je slechts een vast bedrag van 5 euro voor de totale parkeerduur tot 6 uur ‘s morgens. “De invoering van dit systeem gaat in vanaf zondag 1 december en geldt voor de komende 10 jaar”, aldus schepen Devlies. “Met het nachttarief maken we parkeren in parkeergarages aantrekkelijker en verminderen we de parkeerdruk op straat. Deze maatregel is meteen ook een stimulans voor de handel, de horeca en de culturele sector. Het voordeeltarief in Parking Ladeuze sluit mooi aan bij nog een aantal andere parkings met een voordelig nacht- en weektarief. Dat het over de meest centraal gelegen parking in Leuven gaat, is een extra troef”, besluit Devlies.