Vanaf vandaag ook kleinere GFT-bakken in Leuvense deelgemeenten Bart Mertens

06 januari 2020

16u54 1 Leuven Leuven is één van de beste steden van Vlaanderen als het over selectief afval inzamelen gaat. Dat blijkt uit cijfers uit 2018. In dat jaar produceerde de Leuvenaar jaarlijks gemiddeld 368,7 kilogram afval waarvan 17,5 % GFT. Vanaf vandaag kunnen inwoners van de Leuvense deelgemeenten hun GFT-afval trouwens ook aanbieden in kleine containers van 40 liter.

De stad Leuven kan één van de beste sorteercijfers in Vlaanderen voorleggen. Dat blijkt uit cijfers die dateren van 2018. “In 2018 werd 71% van het afval selectief ingezameld. Bijna 100% daarvan werd gerecycleerd en gecomposteerd. Gemiddeld produceerde de Leuvenaar 368,7 kg afval per jaar waarvan 17,5% GFT-afval”, laat schepen Thomas Van Oppens (Groen) optekenen. Om de Leuvenaars aan te moedigen om hun afval nog beter te sorteren, kunnen inwoners van de deelgemeenten vanaf vandaag hun groente-, fruit- en tuinafval ook in kleine containers van 40 liter aanbieden. “Dit is vooral handig voor wie op een appartement woont, geen tuin heeft of alleen woont. Tot nog toe konden inwoners in de deelgemeenten hun GFT-afval enkel aanbieden in containers van 120 en 240 liter. Inwoners van de deelgemeenten kunnen de nieuwe containers van 40 liter gratis ophalen bij de dienst Stadsreiniging op de Aarschotsesteenweg 68 in Wilsele. Wie al een grote container heeft, kan deze er ook omruilen voor een kleiner exemplaar. Daarnaast zullen de GFT-zakken die gebruikt worden in Leuven-centrum vanaf januari 2020 composteerbaar zijn. Ze zien er bijna hetzelfde uit als de huidige zakken maar zijn iets kleiner en veel ecologischer.”

Nog dit: op een container van 40 liter plak je een sticker ter waarde van 20 euro. Een composteerbare zak van 20 liter kost 0.35 euro, eentje van 40 liter 0.70 euro. Wie nog oude zakken heeft kan deze gebruiken tot eind 2020.