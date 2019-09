Vanaf vanavond ‘De Slag om Leuven’ bij Cinema Zed: “Pas op 5 september werden de Britse bevrijders hartelijk begroet door de Leuvenaars!” Bart Mertens

04 september 2019

17u38 0 Leuven Vanaf vanavond kan je in Cinema Zed gaan kijken naar de filmdocu ‘De Slag om Leuven’. Regisseur Johan Van Schaeren brengt met de stem van de Leuvense muzikant Daan de ellende van bezet Leuven tijdens WOII in beeld. Vandaag is het dag op dag 75 jaar geleden dat de Leuvenaars tot hun grote vreugde werden bevrijd. “De mensen kwamen massaal op straat om de Britse bevrijders te begroeten”, aldus Johan Van Schaeren.

Vroeg in de ochtend op 10 mei 1940 vlogen Duitse jachtvliegtuigen laag over de velden rond Leuven. Voor een boer uit Lubbeek liep dat slecht af. Een Duitse piloot besloot om zijn schietvaardigheid te testen en tekende zo voor het eerste zinloze slachtoffer van de oorlog. Diezelfde dag vielen ook de eerste bommen op Leuven. De Stuka’s viseerden onder meer de Tiensepoort. Balans: meer dan 100 doden en zo’n 250 gewonden, alsook 75 vernielde huizen. Een week later, op 17 mei 1940, bezette het Duitse leger Leuven. Het was het begin van ruim vier jaar bezetting .

In de lente van 1944 leek de verlossing nabij maar de prijs was bijzonder zwaar. Meerdere bombardementen van de geallieerden vanaf april 1944 lieten een stad in puin achter en honderden burgers overleefden het niet. Blauwput in Kessel-Lo met de nabijgelegen Centrale Werkplaatsen werd hard getroffen, net zoals Wilsele-dorp. Maar ook het centrum van Leuven deelde zwaar in de klappen. De Bondgenotenlaan, de Diestsestraat,…en de Grote Markt. Daar kreeg de Sint-Pieterskerk een voltreffer en ontsnapte het stadhuis op wonderbaarlijke wijze aan de totale vernietiging.

Voor de Leuvenaars waren het bijzonder traumatische ervaringen zoals ook blijkt uit het dagboek van de abt van de abdij van Keizersberg. “Gedurende 35 minuten volgde de ene ontploffing op de andere in een hels ritme…De muren werden dooreen geschud door felle schokken zoals bij een aardbeving. Elk ogenblik zagen we ons bedolven onder het puin van het gebouw waar van de totale vernietiging ons onvermijdelijk bleek.” Leuven stond in brand en dat was zelfs zichtbaar in Brussel. “Bevrijd ons van onze beschermers, bescherm ons tegen onze bevrijders”, klonk het bij de Leuvenaars die op 4 september na vier lange en zware jaren de Britse bevrijders eindelijk konden verwelkomen.

Op 4 september 1944 reden de Duitse tanks de stad binnen. Van grote feestelijkheden was echter nog geen sprake want er zaten nog groepjes Duitsers in de stad Johan Van Schaeren

“Na de bevrijding van Brussel reden de Britse tanks richting Leuven”, vertelt Johan Van Schaeren. “Op 4 september 1944 reden de Duitse tanks de stad binnen, tot grote vreugd van de Leuvenaars. Van grote feestelijkheden was echter nog geen sprake want er zaten nog groepjes Duitsers in de stad om de opmars van de geallieerden af te remmen. Er moest dus nog strijd worden geleverd en er vielen zelfs nog doden. Pas op 5 september was het tijd voor de grote vreugde. De Britse tanks werden hartelijk begroet door de Leuvenaars die massaal op straat kwamen om hun bevrijders uitbundig te bedanken.”

En toch was de oorlogsellende nog niet helemaal achter de rug voor de Leuvenaars. De verdreven Duitsers troffen Leuven nog driemaal met een V-bom. Op 29 november 1944 viel er een V-bom in de tuinen van het Farmaceutisch Instituut met zeven doden tot gevolg. Op 2 januari 1945 was het opnieuw prijs in de Vital Decosterstraat met alweer zeven doden. Op 8 februari viel de laatste aan feestzaal Het Bad in Kessel-Lo. Alweer zeven doden. Onder hen een 25-jarige leerkracht die op weg was naar de Sint-Augutinusschool. Hij was het laatste zinloze slachtoffer van WOII in Leuven.

