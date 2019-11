Vanaf september nieuwe secundaire school De Nova. “Weg met schoolmoeheid, weg met saaie schooldagen”, zegt directeur Hans Van Gelder Bart Mertens

30 november 2019

15u00 0 Leuven Vanaf 1 september opent De Nova de deuren op campus Rerum Novarum in Kessel-Lo. Dat is een nieuwe secundaire school met een revolutionair schoolconcept. “Wij gaan voor betekenisvol leren door jongeren te prikkelen en ze uit te dagen in connectie met de echte wereld. Weg met schoolmoeheid, weg met saaie schooldagen en weg met onderwijsvormen uit de 20ste eeuw”, zegt directeur Hans Van Gelder.

Het Leuvense secundaire onderwijs heeft nood aan bijkomende plaatsen en er wordt dan ook werk gemaakt van nieuwe initiatieven. GO! scholengroep Huis 11 kreeg een budget van stad Leuven en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap om een nieuwbouw te realiseren op de scholencampus aan de Rerum Novarumlaan in Kessel-Lo. De oorsprong van dit initiatief ligt overigens niet enkel in het plaatstekort binnen de Leuvense secundaire scholen maar ook in de noodzaak aan een nieuw onderwijsconcept. Een ontwerpteam binnen GO! scholengroep Huis 11 heeft in samenspraak met leerlingen, leerkrachten, onderwijsmensen en wetenschappers het concept in detail uitgewerkt. Ook experts buiten het onderwijs werden bij het ontwerp betrokken bij de nieuwe school die in september van start zal gaan onder de naam De Nova. “Begin 2020 schrijven we een wedstrijd uit voor architectenbureaus om het gepaste ontwerp te maken voor dit schoolconcept”, vertelt Kaat Vandensavel, algemeen directeur van GO! scholengroep Huis 11.

Kunstenaars, professionals en bedrijven dagen onze leerlingen uit om samen te leren en oplossingen te zoeken Hans Van Gelder, directeur van De Nova

De Nova wil op 1 september 2020 beginnen met maximaal 100 leerlingen in het eerste jaar van het middelbaar onderwijs en zal aansluitend uitgroeien tot een volwaardige secundaire school waar leerlingen terecht kunnen van 12 tot 18 jaar. “Wij zetten de leerlingen aan het stuur van hun eigen leerproces”, zegt Hans Van Gelder, directeur van De Nova. “Betekenisvol leren is het basisfundament van het schoolconcept. Leerstof wordt aangeboden binnen echte contexten zodat leerlingen er betekenis kunnen aangeven. Om de leercontexten zo krachtig mogelijk te maken, maken we connectie met de echte wereld. Kunstenaars, professionals en bedrijven dagen onze leerlingen uit om samen te leren en oplossingen te zoeken. We schenken evenveel aandacht aan ‘samen leven’ waar echtheid en authenticiteit centraal staan en koppelen dit meteen aan de binnenwereld van de leerling. Hoe kleur ik mijn wereld, wat is schoonheid voor mij?”

Online en offline

De Nova zal inzetten op online en offline leren en leert leerlingen om via onderzoek antwoorden te vinden op dilemma’s die voortkomen uit de wereld in verandering. “We streven hierbij naar learning control. Onder begeleiding leren onze leerlingen om hun eigen leren vast te nemen zodat we ze een stevige basis meegeven voor levenslang leren.” zegt Sven Breugelmans, projectcoördinator. Meer concreet zullen de leerlingen in een cyclus van zes weken werken aan een ‘Epic’. Dat is een project waarin de leerstof wordt verwerkt aan de hand van modules. Meer info: www.denova.school