Vanaf nu opnieuw mobiele recyclageparken in Leuven: "We verwachten een grote aanvoer" Bart Mertens

30 september 2020

11u00 0 Leuven De stad Leuven en EcoWerf organiseren opnieuw mobiele recyclageparken. Elke week strijkt het recyclagepark op een nieuwe locatie neer en dit op zes verschillende plaatsen. In de toekomst wil men het systeem nog uitbreiden. In 2019 werd er zo’n 30.000 kilogram afval ingezameld.

Al voor het vierde jaar op rij worden de mobiele recyclageparken ingericht in Leuven. “We willen het Leuvenaars zo gemakkelijk mogelijk maken om hun afval selectief aan te bieden. We richten ons in het bijzonder op mensen die moeilijk de weg vinden naar het recyclagepark omdat ze bijvoorbeeld geen auto hebben of niet weten hoe een recyclagepark werkt. De mobiele recyclageparken moeten helpen om de cijfers op vlak van selectieve afvalinzameling nog verder te doen stijgen”, vertelt schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen).

Coronamaatregelen

Dit jaar doet het mobiel recyclagepark zes locaties aan: Vlinderpark, Vriesenhof, Casablanca (Koning Albertplein), Sint-Maartensdal, Schorenshof en Mannenstraat. Buurtbewoners kunnen er terecht tussen 14.30 en 19 uur, moeten zich te voet aanbieden en moeten uiteraard de geldende coronamaatregelen volgen. “Omdat de mobiele parken in het voorjaar niet konden doorgaan door het coronavirus verwachten we een grote aanvoer”, aldus Jos Artois, communicatieverantwoordelijke bij EcoWerf. “Met zo’n 1.000 geregistreerde bezoeken en zo’n 30.000 kg selectief ingezameld afval waren de mobiele recyclageparken in 2019 in Leuven overigens een succes. De ingezamelde fracties in 2019 waren voornamelijk sloophout (10,5 ton), grofvuil (9,2 ton), afgedankt elektro (3,5 ton), herbruikbare goederen (3,2 ton), oude metalen (1,8 ton) en harde plastic (1,1 ton).”

Gezien het succes denkt de stad Leuven eraan om de mobiele recyclageparken nog verder uit te breiden de komende jaren. “We kiezen bijkomende locaties om zoveel mogelijk bewoners uit de aandachtswijken te bereiken maar we richten ons ook op dichtbebouwde wijken waar steeds minder mensen over een auto beschikken”, besluit schepen Thomas Van Oppens.