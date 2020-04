Vanaf maandag werkzaamheden aan bushalte op Diestsesteenweg Bart Mertens

18 april 2020

14u20 0 Leuven Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf maandag aan bushalte ‘Park Heuvelhof’ op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. De bushalte in de richting van Leuven wordt heraangelegd en verhoogd om de veiligheid te verbeteren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer kondigde eerder al aan dat er in het voorjaar van 2020 aanpassingen zouden worden gedaan aan enkele bushaltes op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. Meer concreet worden de bushaltes ‘H. Hartkerk’ (richting Leuven) en ‘Park Heuvelhof’ (richting Leuven) heraangelegd met een verhoogd perron van zo’n 20 centimeter. “Het fietspad ter hoogte van deze haltes wordt heraangelegd zodat het in de toekomst op een veilige manier achter de bushalte doorloopt in plaats van ervoor”, zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. “De bussen zullen bij deze twee haltes voortaan halte houden op de rijweg. De bushalte ‘H. Hartkerk’ werd al afgewerkt in maart. In april pakken we nu ook de bushalte ‘Park Heuvelhof’ aan.”

Omleidingen

De werkzaamheden aan bushalte ‘Park Heuvelhof’ duren volgens de huidige planning ongeveer twee weken. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer richting Leuven omgeleid via de Borstelstraat om zo via de Gemeentestraat en de Elfnovemberlaan opnieuw aan te sluiten op de Diestsesteenweg. Het verkeer richting Diest kan gewoon passeren zoals anders. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen passeren. Voor fietsers wordt wel een veilige zone voorzien die wordt afgescheiden met bakens. Meer informatie: www.wegenenverkeer.be/leuven