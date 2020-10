Vanaf maandag ‘code oranje’ op alle KU Leuven-campussen: “Universiteit opent gratis testcentrum in Leuven” Bart Mertens

13 oktober 2020

17u30 0 Leuven Door het toenemende aantal coronabesmettingen schakelt de KU Leuven vanaf maandag 19 oktober over naar ‘code oranje’. “Dit geldt voor alle dertien campussen. Daarnaast neemt de universiteit bijkomende maatregelen om het campus- en studentenleven zo veilig mogelijk te laten verlopen”, zegt rector Luc Sels.

Vanaf maandag 19 oktober geldt ‘code oranje’ op alle campussen van de KU Leuven. Niet onbelangrijk: dit betekent geen overstap naar volledig digitaal onderwijs. Voor specifiek uitgeruste practica, pc-lokalen en labo’s verandert er niets. Voor colleges in grotere auditoria met meer dan 150 zitjes geldt vanaf maandag 19 oktober een maximumcapaciteit van één op vijf. In aula’s met 60 tot 150 zitplaatsen mogen nog 30 studenten aanwezig zijn.

Streng optreden

Daarnaast neemt de KU Leuven enkele bijkomende maatregelen om de veiligheid op de campus zo goed mogelijk te garanderen. Zo opent de universiteit vanaf volgende week in Leuven een centrum waar studenten zich op afspraak gratis kunnen laten testen. “Het centrum is enkel toegankelijk voor studenten die aan bepaalde voorwaarden voldoen”, zegt rector Luc Sels. “Dankzij deze extra testcapaciteit zullen we sneller kunnen ingrijpen en verdere besmetting voorkomen. Daarnaast blijven we met grote aandacht toezien op een strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften. Ik wil nogmaals benadrukken dat de overgrote meerderheid van de studenten de richtlijnen nauwgezet naleeft maar helaas is er een kleine minderheid die dat niet doet. Als we ernstige inbreuken vaststellen dan zullen we als universiteit streng optreden.”

Nu is het aan het hoger onderwijs om de steden enigszins te ontlasten. We moeten nu voorrang geven aan het leerplichtonderwijs Rector Luc Sels

Kon code geel dan echt niet meer behouden blijven aan de universiteit? Rector Luc Sels verwijst naar de algemene escalatie van het virus in de samenleving. “In de voorbije weken is het aantal vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners in die mate toegenomen dat een overstap naar ‘code oranje’ aangewezen en noodzakelijk is”, klinkt het. “Code geel was van groot belang om nieuwe studenten op een warme manier te verwelkomen in die eerste cruciale weken. Nu is het aan het hoger onderwijs om de steden waarin we soms zo massaal aanwezig zijn enigszins te ontlasten. We moeten nu voorrang geven aan het leerplichtonderwijs. Door meer spreiding van de aanwezigheid op de campus beperken we de virusoverdracht en beschermen we zo diegenen die het meest kwetsbaar zijn voor dit virus.”