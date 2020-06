Vanaf maandag 15 juni verdelen Leuvense apothekers de federale mondmaskers en filters Bart Mertens

12 juni 2020

15u00 8 Leuven We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf maandag 15 juni worden de stoffen mondmaskers van de federale overheid verdeeld via de Leuvense apotheken. Ook de filters worden zo verdeeld en de verdeling gebeurt op basis van leeftijd en mogelijke risicofactoren. “De oudste leeftijdsgroep komt eerst aan bod aangezien zij het meest kwetsbaar is voor het virus”, klinkt het.

Vanaf maandag 15 juni kan elke burger boven de 12 jaar een gratis herbruikbaar mondmasker van de federale overheid ophalen in de apotheek. De federale overheid verdeelt naast mondmaskers ook twee filters per inwoner boven de twaalf jaar. De stad Leuven koos ervoor om de verdeling tegelijk met de mondmaskers te laten lopen zodat een burger zich maar één keer moet verplaatsen. “Deze filters kunnen ook gebruikt worden in het tweelagig katoenen mondmasker dat de stad aan iedere Leuvenaar boven de 12 jaar bezorgde. Wie langskomt in de apotheek voor het federale mondmasker, krijgt dus meteen ook de twee filters per gezinslid boven de 12 jaar mee”, klinkt het.

Attentie

Om de verdeling op een vlotte manier te laten verlopen en een toevloed te vermijden, is een spreiding over tien dagen volgens leeftijd uitgewerkt. De oudste en meest kwetsbare inwoners krijgen daarbij voorrang. Het is de bedoeling dat één persoon van het gezin de maskers en de filters komt halen voor het hele gezin. Het is belangrijk dat die persoon zijn eigen eID en dit van alle gezinsleden (of Kids-ID of ISI+-kaart) meebrengt. Uiteraard mogen ook mantelzorgers, thuisverpleegkundigen, huisartsen, diensten voor gezinszorg of een andere zorgverleners aan huis mondmaskers en filters ophalen voor hulpbehoevenden. Mensen die een dringende zorgafspraak hebben in het ziekenhuis of bij een andere zorgverlener, mensen met een chronische ziekte en/of die behoren tot de risicogroep of mensen die een voorschrift van hun behandelende arts hebben voor een stoffen masker kunnen altijd terecht in de apotheek. “Ter compensatie voor de inspanningen van de Leuvense apotheken voor het verdelen van de filters ontvangen zij een attentie van stad Leuven”, klinkt het bij de stad Leuven.

Verdeelschema:

Maandag 15 juni: 75 jaar en ouder (geboren in 1945 of eerder)

Dinsdag 16 juni: 67 jaar en ouder (geboren in 1953 of eerder)

Woensdag 17 juni: 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of eerder)

Donderdag 18 juni: 55 jaar en ouder (geboren in 1965 of eerder)

Vrijdag 19 juni: 50 jaar en ouder (geboren in 1970 of eerder)

Maandag 22 juni: 45 jaar en ouder (geboren in 1975 of eerder)

Dinsdag 23 juni: 40 jaar en ouder (geboren in 1980 of eerder)

Woensdag 24 juni: 35 jaar en ouder (geboren in 1985 of eerder)

Donderdag 25 juni: 30 jaar en ouder (geboren in 1990 of eerder)

Vrijdag 26 juni: iedereen