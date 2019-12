Vanaf januari ook in de Leuvense deelgemeenten gft-bakken van 40 liter EDLL

26 december 2019

10u42 0 Leuven Vanaf maandag 6 januari kunnen inwoners van de Leuvense deelgemeenten hun gft-afval ook in kleine containers van 40 liter aanbieden. Daarnaast zullen inwoners van Leuven-centrum vanaf volgend jaar enkel nog composteerbare gft-zakken kunnen kopen.

Handig nieuws voor wie op een appartement woont, geen tuin heeft of alleen woont. Vanaf 6 januari kunnen inwoners van de Leuvense deelgemeenten hun groente-, fruit- en tuinafval ook in kleine containers van 40 liter aanbieden. “Tot nu toe konden inwoners in de deelgemeenten hun gft-afval enkel aanbieden in containers van 120 en 240 liter. Voor wie klein woont, is een kleinere container van 40 liter natuurlijk een pak makkelijker. Daarom bieden we vanaf januari ook kleinere gft-containers aan. We hopen dat we hiermee nog meer Leuvenaars aanzetten om te sorteren en hun gft-afval apart aan te bieden”, zegt Thomas Van Oppens (Groen), schepen van stadsreiniging.

Inwoners van de deelgemeenten kunnen de nieuwe gft-containers vanaf 6 januari gratis ophalen bij de dienst stadsreiniging op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Wie al een grote container heeft, kan die ook omruilen voor een kleiner exemplaar. Op een container van 40 liter plak je een sticker ter waarde van 20 euro. De sticker kan je aankopen bij de dienst stadsreiniging of in het stadskantoor.

Composteerbare gft-zakken in Leuven-centrum

In Leuven-centrum dien je je gft-afval in zakken aan te bieden. Vanaf januari kan je enkel nog composteerbare zakken kopen. Ze zien er bijna hetzelfde uit als de huidige zakken, maar zijn iets kleiner en veel ecologischer. Een composteerbare zak van 20 liter kost 0.35 euro, eentje van 40 liter 0.70 euro. Wie nog oude gft-zakken heeft, kan die wel nog gebruiken tot eind volgend jaar.