Vanaf 7 december gratis elektrische shuttlebussen tussen Parking Vaartkom en centrum Leuven Bart Mertens

27 november 2019

18u14 18 Leuven Vanaf 7 december kan je aan Parking Vaartkom gratis een 100% elektrische shuttle naar het centrum en terug nemen. De shuttle rijdt om het kwartier op zaterdagen, koopzondagen en tijdens een aantal evenementen. “De stad wil de bereikbaarheid van de handelaars in de binnenstad optimaal garanderen”, zegt schepen David Dessers (Groen).

“We willen het zoekverkeer in de binnenstad verminderen en zo Leuven nog aantrekkelijker maken voor bezoekers en bewoners. Een goede verbinding tussen de randparkings en het stadscentrum is daarvoor van groot belang. Daarom legt de stad vanaf 7 december elke zaterdag, op koopzondagen en tijdens speciale evenementen zoals het Groot Verlof, Hapje Tapje en Half Oogst gratis elektrische shuttlebussen in om Parking Vaartkom te verbinden met het centrum”, zegt David Dessers, schepen van Mobiliteit voor Groen.

Schepen van Handel Johan Geleyns is blij met het project ter ondersteuning van de Leuvense middenstand. “We spraken dit voorjaar met het schepencollege af om de handel in onze mooie stad op korte termijn bijkomend te ondersteunen met tien concrete projecten. De shuttlebus tussen Parking Vaartkom en het handelscentrum zorgt ervoor dat onze bezoekers vlot en goedkoop nabij het centrum kunnen parkeren en zich geen zorgen moeten maken over een lange weg terug met hun aankopen.” Het proefproject loopt tot en met augustus 2020. Nadien wordt het project geëvalueerd.