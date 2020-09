Vanaf 2022 bussen tot middernacht op weekdagen in Leuven: “Ook 27 % minder bussen in Bondgenotenlaan” Bart Mertens

23 september 2020

Leuven Minder bussen door het centrum en bussen tot middernacht op weekdagen… Dat zijn enkele krachtlijnen van het toekomstige busnet voor Leuven. Het gaat meer concreet over een onderdeel van het regionaal vervoersplan dat in 2022 wordt ingevoerd. "Sint-Maartensdal krijgt een eigen verbinding en voor de Vaartkom komt er een versterkt aanbod", laat het Leuvense stadsbestuur weten.

Het Leuvense schepencollege wil meer mensen bewust laten kiezen voor het openbaar vervoer. Meer zelfs, het is een prioriteit in het beleid. Het regionaal vervoersplan voor de brede regio moet daarbij een grote stap vooruit zijn in die doelstelling. “Leuven is een stad in volle groei. We verwelkomen elk jaar steeds meer inwoners, bezoekers en studenten”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Die groei toont zich ook op het openbaar vervoer dat de voorbije jaren alsmaar meer reizigers telt. Het nieuwe busplan komt tegemoet aan die groei. Dat is een belangrijke stap om onze stad nog aangenamer en leefbaarder te maken. Eenmaal op kruissnelheid zullen we zo 17 % meer passagiers vervoeren dankzij meer bussen richting station, Gasthuisberg, het Wetenschapspark, Haasrode Research en Heverlee Campus. Met dit netwerk worden ook nieuwe verbindingen gemaakt en komt er op enkele locaties openbaar vervoer waar dat vandaag ontbreekt. Zo krijgt Sint-Maartensdal een eigen verbinding en komt er voor de Vaartkom een versterkt aanbod”, zegt burgemeester.

We laten de bussen rijden waar ze nodig zijn: stadsbussen bedienen het centrum, regionale lijnen zullen via de ring rijden Schepen David Dessers (Groen)

Ringbus

Ook opgenomen in het plan voor Leuven: minder lang wachten op de bus en minder bussen in het stadscentrum. “Op weekdagen moet er minstens om de 15 minuten een bus zijn voor de zeven stadslijnen en de ringbus. De passagiers zullen dus minder lang moeten wachten. De uitbreiding van het aanbod komt er met aandacht voor de leefbaarheid van de binnenstad. We laten de bussen rijden waar ze nodig zijn: stadsbussen bedienen het centrum, regionale lijnen zullen via de ring rijden. Alleen de twee sterkste regionale lijnen -lijn 358 (Brussel – Kortenberg – Leuven) en lijn 370 (Diest – Tielt-Winge – Leuven)- zullen nog door het centrum rijden. Daardoor daalt het aantal bussen in het centrum vooral op de as Bondgenotenlaan-Bruul-Sint-Jacobsplein. Zo zullen er tot 27 % minder bussen in de Bondgenotenlaan rijden en 11 % minder aan de Bruul”, laat schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) optekenen.

We spelen in op de expliciete vraag van onze horeca en cultuurhuizen om onze binnenstad ook ’s avonds laat bereikbaar te maken met de bus Schepen Dirk Vansina (CD&V)

Schepen Dirk Vansina (CD&V) voegt er nog aan toe dat de bussen ook langer zullen rijden, ook op weekdagen. “De bussen rijden niet alleen vaker maar ook vroeger (vanaf 5 uur ’s ochtends, nvdr) en later. Het culturele en uitgaansleven krijgt een extra boost met het nieuwe busplan. De bussen zullen op zowel week- als weekendavonden later rijden. Vanaf 1 januari 2022 zullen reizigers op een veilige en vlotte manier thuis geraken tot middernacht en op zaterdag tot 1 uur. Op vrijdag en zaterdag sluit het nachtnet hierop aan. Zo spelen we in op de expliciete vraag van onze horeca en cultuurhuizen om onze binnenstad ook ’s avonds laat bereikbaar te maken met de bus. Dat is ook goed nieuws voor de inwoners van Wijgmaal want zij vroegen al langer naar een latere busverbinding. De inwoners van Kessel-Lo gaven dan weer aan dat ze meer lijnen op zondag willen. Door sommige stadslijnen te versterken op zondag, zoals bijvoorbeeld lijn 3 Kessel-Lo–Leuven, gaan we ook in op hun vraag.”

Het nieuwe busplan voor Leuven wordt maandag voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens wordt het in oktober in de vervoerregioraad voorgelegd ter goedkeuring. Reizigers zullen de veranderingen pas in 2022 merken want pas dan wordt het plan uitgevoerd.