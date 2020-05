Vanaf 11 mei opnieuw parkeercontroles in Leuven EDLL

03 mei 2020

10u50 4 Leuven De stad Leuven gaat vanaf 11 mei de parkeercontroles in betalende en blauwe zones hervatten. Dat maakte burgemeester Ridouani (sp.a) bekend.

Door de coronacrisis had Leuven tijdelijk geen parkeerwachters meer uitgestuurd om te controleren in betalende en blauwe zones. De parkeerdruk in de stad was fors gedaald en op die manier konden zorgverleners onbeperkt parkeren bij hun patiënten. Die regel vervalt vanaf 11 mei. Dan zal er terug gecontroleerd worden op foutparkeerders.

“De afspraak werd gemaakt met heel wat centrumsteden. Vanaf 11 mei worden de controles opnieuw gehandhaafd”, laat burgemeester Ridouani weten. De stad gaat daarvoor wel nog een sensibiliseringscampagne uiteenzetten. “De parkeerwachters gaan een aantal dagen op voorhand toezien op de naleving en zullen een flyer achter de ruit steken om mensen er attent op te maken dat ze foutief geparkeerd staan”.