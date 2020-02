Vanaf 10 februari werkzaamheden op Waversebaan Bart Mertens

05 februari 2020

Leuven Op 10 februari beginnen de werkzaamheden aan het wegdek en de fietspaden van de Waversebaan in Heverlee.

“De werken gebeuren in fases”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “Eerst is het deel vanaf het kruispunt Hertog Engelbertlaan/ Koning Leopold-III laan tot aan de Raalbeeklaan aan de beurt. In een tweede fase wordt de Waversebaan tussen de Raalbeeklaan en de autosnelweg aangepakt. Als laatste wordt het kruispunt zelf vernieuwd. Voor doorgaand verkeer wordt de Waversbaan volledig afgesloten. Auto’s, bussen fietsers en voetgangers volgend een omleiding.”