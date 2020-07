Van prachtige natuur tot kunst in de straat en ijsjes op de vaart: op dagtrip naar Leuven

Leuven

De regioredactie van HLN geeft de hele zomer de beste tips prijs voor een fantastische dagtrip in eigen land . Een bezoek aan Leuven is natuurlijk niet compleet zonder een rondleiding in het prachtige Stadhuis, een restaurantbezoek in de Muntstraat en een frisse Stella op de Oude Markt. Toch heeft Leuven nog veel meer te bieden dan deze bekende trekpleisters. Van een gloednieuw stukje natuur tot prachtige streetart en een heerlijk gezonde brunch. Wij inspireren je met talrijke tips voor een onvergetelijke tijd deze zomer in de studentenstad.