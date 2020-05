Van picknicks tot theater: stad Leuven bereidt 120 kleine en veilige zomerevenementen voor Esther De Leebeeck

22 mei 2020

16u26 2 Leuven Leuven komt met ambitieus nieuws. Van picknicks tot stadswandelingen en theatervoorstellingen in openlucht: de stad is volop bezig met de voorbereidingen van een coronaproof zomerprogramma met meer dan 120 kleinschalige evenementen.

De coronamaatregelen versoepelen stapsgewijs en dat betekent ook dat het publieke leven stilaan weer op gang komt. Veel hangt nog af van verdere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, maar in Leuven willen ze duidelijk niet bij de pakken blijven zitten. Alle massa-evenementen werden deze zomer dan wel afgelast, stad Leuven wil inzetten op zomeractiviteiten die de coronatest doorstaan. “We willen een fijne en zinvolle zomer organiseren, want ontspanning is belangrijk. Daarom zijn we druk bezig met de voorbereiding van een zomerprogramma dat aangepast is aan de nieuwe situatie,” verduidelijkt burgemeester Ridouani (sp.a).

Vakantie in eigen stad

“Niet alleen de Leuvenaars snakken naar interessante en zinvolle vrijetijdsbesteding, veel artiesten, verenigingen en freelancers zitten al weken zonder werk,” zegt schepen van evenementen Denise Vandevoort (sp.a). “Door in de zomermaanden een ‘coronaproof’ programma aan te bieden, zorgen we niet alleen voor meer leven in de stad, we ondersteunen ook een sector die het bijzonder zwaar heeft.”

Maar wat zijn de plannen dan concreet? De stad gaat meer dan 120 kleinschalige activiteiten organiseren waaronder stadswandelingen, bezoeken aan historische monumenten, kleine picknicks en buurtsportactiviteiten. Daarnaast zal Leuven ook via vzw Leuvenement een programma samenstellen waarbij een groot aantal toeschouwers in kleine groepen ontvangen kan worden. “Het gaat dan om muziek, dans, theater en gastronomische activiteiten, waarop we via een ticketsysteem telkens een beperkt aantal mensen zullen toelaten”, licht schepen Vandevoort toe. “We hebben tien afsluitbare buitenlocaties geselecteerd, waarop we gedurende drie weken voorstellingen zullen brengen. Vele kleintjes maken groot.”

Ambitieuze plannen dus, die het publiek en de sector een hart onder de riem zullen steken. De Leuvenaars zullen een vakantie in eigen stad kunnen beleven en Leuven vanuit een heel ander perspectief leren kennen. Zet je schrap voor een ongeziene zomer.