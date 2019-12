Van late night shoppen tot dansen met je kleine spruit op de beats van de KetnetBand: dit zijn onze tips voor een geslaagd weekend! Redactie

19 december 2019

13u35 0 Leuven Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit voor u. Thuiszitten is voor een andere keer!

Rotselaar - Late night shopping op de oude JAVA-site

De drie Rotselaarse onderneemsters van Studio Beau Elle, Beauté en Geknipt slaan de handen in elkaar en organiseren samen voor het eerst een late night shopping. Vrijdagavond van 18 uur tot 21 uur kan je terecht op de oude JAVA-site in de Eektstraat in Wezemaal voor de ideale feestoutfit, nieuwe make-up of een origineel kapsel voor het eindejaar. Naast al dat shoppen presenteren Lize, Silke en Krista ook een kersttentje met cava of warme glühwein. De start van een gezellig weekend!

Leuven - KetnetBand live

De Ketnet Brandt Weer-brigade doorkruist van woensdag 18 december tot maandag 23 december het hele land om warmte te verspreiden. Op zondag 22 december houden ze halt op de Oude Markt in Leuven. Een ideale uitstap met het gezin, want Ketnet trakteert de kleinsten op mini-optredens van Metejoor, #LikeMe en De KetnetBand en nog veel meer leuks. Om 16 uur geeft Metejoor de aftrap, gevolgd door #LikeMe om 17 uur en om 19u20 gaat het dak eraf met de KetnetBand. Daarnaast kan je die dag ook gaan supporteren voor de lopers van de Warmathon aan Universitair Sportcentrum van de KU Leuven.

Leuven - Winterwandeling Abdij van Park

Wie eerder rustig het weekend wil inzetten kan vrijdagavond genieten van een stille winterwandeling in Abdij van ‘t Park in Leuven. Het initiatief komt van de vzw ‘Vrienden van de Abdij van ‘t Park’ en wordt georganiseerd in het kader van Wintertijd in Leuven. Vanaf 19 uur kan je met vrienden of familie gezellig keuvelen rond het natuurdomein en in stilte genieten van de Abdij-geluiden. Deelnemen aan de winterwandeling kost vijf euro en vooraf reserveren is verplicht via www.leuven.be.

Aarschot - Winterfeest goes kitsch op de Grote Markt

Wie zin heeft om eens goed de benen los te zwieren op de beste après-ski hits en dat in je favoriete verkleed-outfit, zakt dit weekend maar beter af naar Aarschot. Zaterdagavond wordt het in de tent op de Grote Markt een groot feest, want winterfeest Aarschot goes kitsch. Haal dat ski-pak en die lederhosen maar boven om in de sfeer te komen. Dat in combinatie met warme glühwein of jenevers: plezier en sfeer gegarandeerd! Niet onbelangrijk: de inkom is gratis. Feestvierders zijn welkom vanaf 19 uur.

Rotselaar/Tremelo/Betekom - TractorKerstlichtParade

Kom met vrienden en familie genieten van de feeërieke kerststoet van prachtig versierde tractoren. Zo’n 150 verlichte tractoren trekken zaterdag vanaf 17 uur door de straten van Rotselaar, Tremelo en Betekom. De deelnemende juweeltjes zijn ongeveer vanaf 18 uur te bewonderen aan de startlocatie in de Preterstraat in Werchter. Daarna trekken ze in stoet door naar de Varentstraat, de Hogeweg en de Sint-Jansstraat. Langs de Beverlaak en Hinderenberg, de Tremelobaan en Werchtersebaan gaat de TractorKerstlichtParade vervolgens door naar de Schrieksebaan in Tremelo-centrum. Om nadien via de Baalsebaan, naar de Moorsemsestraat en de Kwetterstraat in Betekom te gaan. Via de Willekenslaan, de Prof.Scharpélaan en de Werchtersesteenweg eindigt de parade opnieuw in Werchter-dorp. Je kan gerust blijven hangen in de verwarmde kersthal voor een hapje en drankje.