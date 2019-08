Van koffieworst tot de ‘snelste’ oesters: deze Leuvense ambachtslieden zorgen voor ‘Marché des Metiers’ op Hapje Tapje EDLL

02 augustus 2019

17u01 1 Leuven Het parcours van Hapje Tapje in Leuven werd dit jaar uitgebreid met ‘Marché des Métiers’ op het De Layensplein. Een nieuw concept waarbij de lekkernijen van vier Leuvense ambachtslieden met naam en faam worden aangeboden. Ondanks hun gevestigde waarde in Leuven is het voor slagerij Rondou en vishandel De Walvis de eerste keer dat ze deelnemen.

Worst met koffiesmaak

Er is wellicht niemand in Leuven die slagerij Rondou niet kent. Sinds 1965 is de familieslagerij een vaste waarde in de binnenstad. Filip Rondou nam in 2001 de zaak over van zijn ouders. “Voor mij is het de eerste keer Hapje Tapje. Wij zijn rond deze periode altijd in jaarlijks verlof en konden nooit aanwezig zijn. Dit jaar lukt dat toevallig wel en maak ik er ineens een onderonsje van met mijn dochter. Ze is pas afgestudeerd en heeft vrij dus wij zullen met ons tweetjes de stand open houden. Op die manier ondersteun ik Leuven met plezier”, aldus zaakvoerder Filip Rondou (48). Wie passeert aan de stand van Slagerij Rondou krijgt een wel heel speciale worst voorgeschoteld. “In samenwerking met Koffie Onan hebben wij een worst met koffiesmaak ontwikkeld. Dat is nu onze typische huisworst geworden en de mensen appreciëren een andere smaak”, aldus Filip.

Toscaanse kaaskroket

Kaasambacht Elsen, die al een vijftal jaar deelneemt aan Hapje Tapje, verplaatst van locatie. “Voordien stonden wij met Hapje Tapje aan het stadhuis bij de Grand Place Gourmande. Nu kwam het idee vanuit de organisatie om ons met drie andere ambachtslieden samen te zetten en dat is wel fijn”, zegt vader Fried Elsen (59) die in 1983 begon met de familiezaak. Ondertussen houdt hij de winkel open samen met zijn zoon Reinout. Welke kazen er op het kaasplankje zullen liggen is nog een verrassing. “Mijn zoon moet nog kiezen, maar we bieden zeker een Toscaanse kaaskroket aan op basis van witte wijn en zongedroogde tomaten”, aldus Fried.

De ‘snelste’ oesters

Voor vishandel De Walvis is een deelname aan Hapje Tapje niet zo evident. “Het klinkt heel banaal, maar werken met vis op zondag is vaak moeilijk en onpraktisch puur door aanlevering. Dit jaar hebben we ons toch laten overtuigen om mee te doen, maar we presenteren uitsluitend Ierse oesters die iets langer meegaan en natuurlijk ook omdat we met onze oesters deelnemen aan kampioenschappen”, zegt zaakvoerder Cornelis van der Zande (35). Samen met Freek Albregts (37) nam hij in april de zaak van zijn ouders na 32 jaar over. Dat je niet lang zal moeten wachten om de oesters van vishandel De Walvis te proeven, staat buiten kijf. Beide mannen nemen al vier jaar deel aan verschillende oesterkampioenschappen waarbij 30 oesters zo snel mogelijk moeten worden open gedaan. Cornelis is daarbij drievoudig Belgisch kampioen. In september nemen ze deel aan het wereldkampioenschap in Ierland. “Vandaar de keuze voor Ierse oesters”, klinkt het nog.

Stracciastella-ijs genaamd naar dochter

“Ik ben vorig jaar papa geworden van een dochter Stella en in plaats van de gewone suikerbonen heb ik toen stracciastella-ijs gemaakt. Dat is bananenijs met stukjes chocolade. De reacties waren heel positief en dat is ondertussen ons populairste ijs dat we zeker zullen meenemen naar Hapje Tapje”, zegt zaakvoerder Pieter De Volder (32) van patisserie Zuut. De patisserie ging vier jaar geleden open en is daarmee het ‘jongste’ ambachtslid van Leuven op ‘Marché des Metiers’. De voorbije drie jaren was de patisserie wel al present op de grote markt tijdens Hapje Tapje.

De ambachtslieden zullen naar eigen zeggen samen zorgen voor het ‘mooiste’ terras. “Wij gaan kussens leggen op de trappen van de Sint-Pieterskerk zodat bezoekers hun hapje kunnen eten met zicht op de gezelligste en lekkerste markt”, aldus Filip. Hapje Tapje gaat zondagmiddag om 12 uur van start en eindigt ’s avonds met liveoptredens op de Oude Markt van The Lighthouse en COCO Jr. XL met zijn elf bandleden. Het evenement is gratis.