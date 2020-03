Van innovatieve brouwerijen tot een combinatie tussen bier en gastronomie: Leuven Bierweekends is er klaar voor EDLL

09 maart 2020

13u42 2 Leuven Stad Leuven en haar partnerorganisatoren hebben vandaag het programma voorgesteld voor de derde editie van Leuven Bierweekends. Van een ontdekkingstocht tussen innovatieve brouwerijen tot een combinatie tussen bier en gastronomie: er worden weer tal van activiteiten rond bier in de stad gebundeld.

“Leuven is dé bierstad van België en dat wordt met dit sterk en gevarieerd programma extra in de verf gezet. Bier en smaak blijven belangrijk om rond te werken voor de stad, want we hebben gewoon een belangrijke biertraditie in Leuven”, zegt schepen voor toerisme Denise Vandevoort (sp.a). Tijdens de Leuven Bierweekends staat proeven uiteraard centraal. Daarvoor gebruikt de organisatie telkens glaasjes van 10cl. “We hebben gemerkt dat het festival echt internationaal zeer bekend is. We trekken bierliefhebbers aan, maar ook specialisten. Dit jaar besteden we extra veel aandacht aan laag en non-alcoholische bieren”, voegt schepen Vandevoort er nog aan toe. De volgende drie bierweekends staan centraal tijdens Leuven Bierweekends: Leuven Innovation Beer Festival, Food & Hops en Zythos Bierfestival.

Leuven Innovation Beer Festival

Op het Leuven Innovation Beer Festival (LIBF) kan je kennismaken met unieke craft bieren van over de hele wereld. Voor het zesde jaar op rij is de place-to-beer voor het LIBF De Hoorn. Op 4 en 5 april presenteren daar 16 (inter)nationale brouwers een zestal van hun speciale bieren. Nieuw dit jaar is dat je naast bier ook mede honingwijn en andere exclusieve natuurwijnen kan proeven. “Er komt onder meer een Letse brouwerij, een Japanse brouwerij die ‘saisons’ brouwt met lokale ingrediënten zoals yuzu en twee Belgische brouwerijen: Totem en Atrium, die samen een ‘white stout’ in primeur op het festival voorstellen. Maar ook brouwers uit Zweden, Spanje, Mexico, Amerika en misschien zelfs iemand uit Oeganda tekenen present”, zegt organisator Jef van Hof Ter Dormaal.

Food & Hops

Food & Hops verhuist dit jaar voor het eerst naar HAL 5 in Kessel-Lo. Op 17 en 18 april vind je daar de perfecte match tussen bier, gastronomie en ambachten. Onder meer Leuvense topchefs Bram Verbeken van Gastrobar Hop, Toon Dierickx van Arenberg en Kwinten De Paepe van Tafelrond presenteren telkens gerechten in combinatie met exclusieve topbieren. Een selectie kazen, een oester uit de Oosterschelde, een bierig chocolade-dessert: ook de crème van de Leuvense ambachten is present met Slagerij Rondou, Kaasmeesters Elsen, Patisserie Zuut en vishandel De Walvis. Je kan bij de chefs ook workshops volgen. Op zondag 19 april volgt er dan weer de Sunday Roast, waar je na inschrijving kan genieten van een typisch Leuvens menu, met biertjes van lokale brewpubs.

Zythos Bierfestival

De afsluiter van Leuven Bierweekends is traditiegetrouw het Zythos Bierfestival op 25 en 16 april in de Brabanthal. Dit bierfestival is een van de grootste in Europa. “Er zijn al bestellingen van ongeveer 20 landen, dus de voorverkoop loopt goed. We zitten dit jaar aan een record met maar liefst 99 bierproducenten en meer dan 600 bieren. Dat is nog nooit gebeurd”, zegt Freddy Van Daele, voorzitter van Zythos Bierfestival. “Iedere bezoeker krijgt dit jaar voor het eerst een polsbandje met een unieke code. Op die manier kunnen bezoekers gemakkelijk hun stem uitbrengen voor de consumentenprijs. Door die polsbandjes gaan we ook exact weten hoeveel bezoekers er passeerden. Dit jaar zal er ook een prijs van de stad Leuven worden uitgereikt”, aldus Freddy.

Ook de Watergroep is weer aanwezig met gratis water. “Vorig jaar was dat zelfs de drukst bezochte stand”, lacht de voorzitter Freddy. Stad Leuven voorziet tijdens dit weekend gratis pendelbussen tussen Leuven centrum/station en de Brabanthal.

Naast deze drie grote festivals zijn er in de periode van Leuven Bierweekends nog tal van andere bierbelevingen in het Leuvense. Onder meer bezoeken aan de brouwerij van Stella Artois of aan de gloednieuwe brouwerij Braxatorium Parcensis in Abdij van Park in Heverlee zijn mogelijk. Ook bierwandelingen en brouwerij-fietstochten staan op het programma.

Meer informatie kan je terugvinden op www.leuvenbierweekends.be.