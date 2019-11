Van hommagebier tot ambachtelijk gerookte zalm: Markt van de Smaak presenteert straffe producten uit onze streek EDLL

14 november 2019

16u45 0 Leuven Culinaire hoogdag in Leuven, want de Grote Markt is helemaal omgetoverd tot een exclusieve markt van geuren, kleuren en smaken met een sterk Vlaams-Brabants karakter. Tal van bezoekers snuffelen langs straffe hapjes en tapjes uit eigen streek: van een hommagebier tot ambachtelijk gerookte zalm. Al van het eerste moment liep de Grote Markt vol. Het concept blijkt een schot in de roos.

Streekproducten Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaams-Brabant, de stad Leuven en Radio 2 sloegen de handen in elkaar voor de organisatie van Markt van de Smaak. 30 streekproducenten presenteren vandaag hun beste lokaal ‘smaakje’ op de Grote Markt in Leuven. Dat Vlaams-Brabant gekend is tot buiten haar grenzen voor bieren en witloof, staat buiten kijf. Maar daar stoppen de culinaire hoogstandjes niet. Wij gingen langs op de markt en zochten naar de beste smaken uit regio Leuven.

Eerst even langs de hapjes. Leuvens slagerij de Kapblok stelt voor: de ‘pietermanworst’ met kaas of de Leuvense paté met peperkoek en ajuin.

Hoeveslagerij Ten Halve uit Herent geeft haar bezoekers proevertjes met vers rundvlees en aardappelen. “We geven een slaatje met tong en eentje met gyros. Wat ons speciaal maakt, is dat we enkel vrouwelijk vlees aanbieden. Dat vlees is meer doorleefd, malser en sappiger. Eens je eentje hebt geproefd, smaakt het naar meer”, aldus Lydie Wuyts en Steppe Wouter van hoeveslagerij Ten Halve.

Vishandel Wauters uit Wilsele legt uit wat hun ambachtelijke gerookte zalm zo lekker maakt. “Het is van begin tot einde handwerk. De zalm wordt handmatig gefileerd, ontgraat, droog gezouten met de hand en na twaalf uur wordt die gespoeld en gerookt. We maken een gezond eindproduct, zonder bewaarmiddelen. De zalm is gewoon puur natuur en dat maakt het super lekker”, zegt zaakvoerster Nadia Dever, die het roken van de zalm leerde van haar vader.

En dan nu langs de tapjes. Om je dorst te lessen vind je onder meer feestelijke bubbels uit Oud-Heverlee, Draver bier uit Keerbergen en kwaliteitsvolle koffie uit Herent. “We presenteren een hommagebier aan het paardenverleden van Keerbergen. Vroeger waren er in onze gemeente vijf manèges, nu geen enkele meer. Omdat we zelf in de paardensector zitten, wilden we iets creëren om dat verleden toch levendig te houden. Onze ‘Draver’-bieren zijn degustatiebieren, met voornamelijk bittere en fruitige smaken. We hebben er een met kriekensmaak en met koffie- en karamelsmaak”, zeggen Bruno Steurs en Hans Verhoeven, initiatiefnemers van Draver bier. Naast het hommagebier presenteren de vrienden ook een ‘Draver’-praline, gemaakt door dorpsgenoot David van restaurant The Hill.

“Het begon allemaal in 1994. Onze bubbels zijn zo lekker omdat we ze sinds toen met heel veel liefde maken. Als ik zie dat de mensen genieten met ons glaasje, geniet ik ook”, zegt Paul Vleminckx van Chardonnay Meerdael en tevens voorzitter streekproducten Vlaams-Brabant.

Wie nog wil proeven van deze en meer streeksmaken kan nog terecht op de Markt van de Smaak tot 22 uur vanavond.