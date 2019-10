Van het veld naar ‘het schoon verdiep’: “Het voelt als de eerste schooldag”, zegt aardappelboer en kersvers schepen Johan Geleyns (CD&V) Bart Mertens

21 oktober 2019

18u23 1 Leuven De eerste schepenwissel sinds de verkiezingen van oktober 2018 is een feit in Leuven. Fractieleider Johan Geleyns (CD&V) neemt de fakkel over van partijgenote Els Van Hoof die gaat zetelen in het federaal parlement. “Het kriebelt toch een beetje in mijn buik. En ja, ik geef het toe…de bevoegdheid Landbouw had ik graag in mijn portefeuille gehad”, aldus de eerste landbouwer die het in Leuven tot schepen heeft geschopt.

Het Leuvense schepencollege neemt afscheid van Els Van Hoof (CD&V). De politica werd eerder dit jaar herverkozen als federaal parlementslid en ruilt haar schepenzetel in Leuven nu in voor een zitje in de Kamer. Een heel grote verrassing is dat niet want Van Hoof had slechts tijdelijk een uitzondering gekregen op het cumulverbod binnen CD&V Leuven. Els Van Hoof kijkt naar eigen zeggen met plezier terug op de voorbije maanden als schepen in Leuven, een job die ze in het verleden ook al met veel enthousiasme uitoefende.

“Ik legde mee de fundamenten van de bestuursnota voor Leuven met sterke christendemocratische accenten en maakte een 10-puntenplan op voor de handel”, vertelt Els Van Hoof. “Verder kon ik een verschil maken door de rolschaatspiste op het provinciaal domein te herstellen, de leegstandsbelasting strenger te maken en een reglement te schrijven voor zogenaamde cannabiswinkels. Tot slot kijk ik tevreden terug op de eerste verkeersvrije zaterdagen op de Bondgenotenlaan, de opening van twee nieuwe kunstgrasvelden in Kessel-Lo en Leuven als gaststad voor het Weekend van de Klant. Op korte tijd kon ik zowel op het vlak van sport als handel een positieve dynamiek op gang brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger Johan Geleyns op dit elan zal doorgaan.”

Het voelt toch een beetje zoals een eerste schooldag. Het kriebelt in mijn buik en het is niet van verliefdheid Kersvers schepen Johan Geleyns (CD&V)

De opvolger van Van Hoof is inderdaad Johan Geleyns en hij is meteen de allereerste landbouwer die het tot schepen schopt in Leuven. De bevlogen en sympathieke aardappelteler uit Wilsele maakte zich al verdienstelijk als fractieleider voor CD&V in de Leuvense gemeenteraad en zal zich als schepen ontfermen over de bevoegdheden Handel, Werk en Sport.

Begeleid door tractoren

“Els heeft me goed voorbereid op deze nieuwe uitdaging maar het voelt toch een beetje zoals een eerste schooldag. Het kriebelt in mijn buik en het is niet van verliefdheid”, aldus de kersverse schepen die door een tiental tractoren van Bedrijfsgilde Leuven-Herent naar het stadhuis werd begeleid. “Ik wil een schepen zijn die net zoals mijn voorgangers Erik Vanderheiden en Els Van Hoof bereid is tot samenwerking en luisterbereidheid. Zowel qua werk, handel als sport zie ik veel opportuniteiten. Of ik ook graag landbouw in mijn portefeuille had gehad? Ja, dat geef ik toe maar anderzijds is het misschien beter dat ik op enige afstand een bijdrage kan leveren aan het landbouwbeleid van schepen David Dessers. Met de bevoegdheden Werk, Handel en Sport zal ik zeker de handen vol hebben. Er ligt meer dan voldoende werk op de plank want er komen mooie projecten aan in Leuven.”

WK Wielrennen

Eén van de bijzondere momenten waar schepen Johan Geleyns alvast erg naar uitkijkt, is het WK Wielrennen dat in 2021 wordt georganiseerd in Leuven. “Els Van Hoof heeft al veel werk gedaan voor de voorbereidingen. Het is nu aan mij om dat werk voort te zetten en ik kijk er erg naar uit. Wie had gedacht dat een aardappelteler uit Wilsele ooit het startschot zou geven van een WK Wielrennen? Ik alvast niet…Feit is dat het WK Leuven nog meer op de kaart zal zetten als echte sportstad”, besluit schepen Geleyns die nog meegeeft dat zijn aardappelbedrijf blijft bestaan zoals voorheen. “Ze gaan me wel een beetje moeten missen want mijn schepenambt wordt nu mijn hoofdberoep. Ik wil er echt stevig tegenaan gaan”, klinkt het ambitieus.