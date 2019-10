Van herfstshopping tot de beste dansbeats: onze tips voor het weekend! Redactie

03 oktober 2019

12u30 0 Leuven Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit voor u. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

Leuven - Wilsele on Fire

Zaterdagavond is het in Wilsele weer tijd voor Wilsele on Fire, of beter gezegd ‘het feestje van’t jaar’. Al 18 opeenvolgende edities brengen de Damiaanscouts van Wilsele-Putkapel met WOF een uniek party-concept naar het Leuvense. Zo’n 800 feestvierders gaan samen uit de bol op de hits van vroeger en nu. Deze 25+ party verzekert je van de beste dansbeats en optredens. Om 21 uur wordt het startschot gegeven en om 4 uur gaat de stekker er weer uit. Meer informatie en tickets vind je op www.damiaanscouts.be. Een toegangsticket kost 10 euro.

Leuven - Herfstshopping én weekend van de klant

Geen excuus om niet naar Leuven af te zakken dit weekend want Leuven is op 5 en 6 oktober trotse gaststad van het ‘Weekend van de Klant’. Herfstshopping én het ‘Weekend van de Klant’ in één evenement, dat is topverwennerij. Zowel zaterdag als zondag zijn de winkels open en vinden er verschillende shoppingwedstrijden en flashmobs plaats in de Leuvense binnenstad. Ook modeshows, levende paspoppen, kinderanimatie, cadeautjes en muziekoptredens zullen niet ontbreken. Zo geven onder andere Brahim, Tom Helsen, OT en Suzanne & Freek het beste van zichzelf en zijn er live uitzendingen van radiozender MNM. Shoppers die naar de stad afzakken, worden extra in de bloemetjes gezet. Meer informatie over het programma vind je op www.liefstleuven.be

Herent - Familiedag voor 75 jaar Chiro Herent

In 1944 startte de chiro in Herent. In het begin enkel voor de jongens, maar vijf jaar later volgden ook de meisjes. Dit weekend kondigen de chirovrienden uit Herent met trots het 70- en 75-jarig bestaan aan van hun jeugdbeweging. Deze verjaardag laten ze niet onopgemerkt voorbijgaan en wordt gevierd met een familiedag en feestweekend. Op zaterdag is er een kinderfuif en zijn er live optredens van lokale bands. Zondag kunnen gezinnen afzakken naar de chiroterreinen voor een boerenkamp, kinderboerderij en workshops pizza maken. De ouderen kunnen dan weer genieten van een gezellig onderonsje met een hapje en een drankje én kunnen deelnemen aan lasershooting. De toegang is gratis. Meer informatie vind je op www.chiroherent.be

Aarschot - Bierfeesten

De stadsfeestzaal in Aarschot staat zaterdag 5 oktober in het teken van de befaamde bierfeesten. Van 20 uur tot 3 uur ambiance verzekerd door het 17-koppig Oberbayern live orkest en gastoptredens van onder andere Sammy Baker en Andrea Schön. Alle aanwezigen krijgen een gratis bierpot en 0,5 liter bier. Tickets in voorverkoop kosten 20 euro en aan de kassa betaal je 25 euro. Meer informatie en tickets vind je op www.scgildederkasseistampers.be

Regio - Open bedrijvendag

Op zondag 6 oktober zetten heel wat bedrijven in onze regio de deuren open voor het grote publiek. In Leuven kan je onder andere Imec, de Faculty Club en Flanders Make bezoeken. In Tienen mag je binnenkijken bij Steunzoolpunt en in Aarschot bij DS Woonprojecten, Volckaerts Interieurbouw en Construct en nog vele anderen. Voor een volledig overzicht van alle bedrijven die hun deuren openzetten surf je best naar www.openbedrijvendag.be

Linter - Womrun en streekproductenmarkt

Op zondag 6 oktober organiseert de gemeente Linter een streekproductenmarkt op het Dorpsplein van Wommersom. Kom tussen 14 uur en 18 uur genieten van een drankje op het terras en vergeet zeker je boodschappentas niet om al het lekkers van de standjes mee naar huis te nemen. Voor de allerkleinsten is er een springkasteel voorzien. Om 11 uur wordt er die dag ook een WOMRUN georganiseerd. Een recreatieve belevingsloop zonder tijdregistratie op een prachtige natuur- en kunstroute. Loop mee en geniet van de natuur van Wommersom. Voor de allerkleinsten is er om 9u30 een kidsrun. Deelnemen kost 5 euro. Meer informatie vind je op Facebook.