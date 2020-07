Van De Kreuners tot Milow en Stan van Samang : Leuven zorgt voor een unieke zomer met ‘Anderhalvemetersessies’ Joris Smets

14 juli 2020

14u04 2 Leuven Stad Leuven begreep al snel dat deze vakantie anders dan anders zou zijn. In sneltreintempo werd het programma ‘De Zomer van 2020’ ontwikkeld. De Anderhalvemetersessies eind augustus vormen het sluitstuk van dit huzarenstukje, met straffe namen als De Kreuners, Flip Kowlier, Novastar, Matthysen, Mosuse en Van Ballaert … en vooral ook veel Leuvens talent. Er gaan wel keuzes gemaakt moeten worden: “Alle concerten meepikken is helaas niet mogelijk en ook niet de bedoeling”, stelt schepen van cultuur en evenementen, Denise Vandevoort.

“Elke Leuvenaar krijgt aan het begin van deze week de goed gevulde kalender in de brievenbus zodat iedereen ruim geïnformeerd is over onze plannen. En die mogen er zijn, met een programma vol muziek, theater, film, familievoorstellingen en rondleidingen durf ik echt wel te stellen dat er voor elke smaak een activiteit is”, zegt schepen van cultuur en evenementen, Denise Vandevoort.

“We strikten onder andere publiekslievelingen als Gabriel Rios en De Kreuners en kozen Leuvense toppers als Milow en Stan Van Samang. Ook het populaire genre is goed vertegenwoordigd met Sergio, Paul Michiels en The Starlings. Er zijn straffe jazznamen zoals BERAADGeslagen, Karel Cuelenaere Trio en Jef Neve. Er is jong urban geweld met The ColorGrey, blackwave en heel wat lokaal hiphoptalent in de gemeenteschool in Wijgmaal. Ook liefhebbers van klassieke muziek komen ruim aan hun trekken met namen als Noémie Schellens, Zefiro Torna, het programma ‘Op rozen’. Voor de kinderen meert Kapitein Winokio aan in M, zijn er De Zingende Apen, brengt Zonzo Compagnie een bijzonder concert … Theaterliefhebbers verrassen we met 12 avonden theater door Het nieuwstedelijk, en wie houdt van cinema, kan elke avond naar een Zomerfilm”, vertelt coördinator Kris Peeters van Leuvenement, die normaal nu volop Het Groot Verlof organiseert.

Tickets

De Anderhalvemetersessies vinden plaats van 13 tot en met 30 augustus, 12 dagen lang, telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. De stad selecteerde 11 buitenlocaties verspreid over het centrum en de deelgemeenten, samen goed voor maar liefst 140 activiteiten.

“Een bewuste keuze”, vertelt Denise Vandevoort, “De maximumcapaciteit is erg beperkt omwille van de corona-maatregelen. Door op korte tijd een gebald programma aan te bieden op verschillende plekken in de stad, dwingen we de mensen om te kiezen. Alles meepikken is helaas niet mogelijk en ook niet de bedoeling. De ticketverkoop start nu vrijdag 17 juli om 10 uur stipt. Per persoon kan je maximaal 5 tickets reserveren per voorstelling. Een ticket is verplicht, ook voor de gratis activiteiten. Je kan dus niet zomaar op het goedvallen uit langskomen. Op die manier willen we er voor zorgen dat zoveel mogelijk Leuvenaars toch van een voorstelling of activiteit kunnen genieten.”

Tickets zijn hier beschikbaar vanaf 17 juli, 10.00 uur of bij Visit Leuven, Naamsestraat 3, in Leuven.

De zomer van 2020 – Anderhalvemetersessies is een initiatief van stad Leuven – Leuvenement vzw samen met 30CC, Alamire Foundation, Dorpsklap/Doremy, HAL5, Het Depot, Het nieuwstedelijk, Knalselder, M Leuven, PARCUM, STUK en Zomerfilms.