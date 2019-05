Van bijna verloren tot nieuwe bestemming. Restauratie Tolhuis Zuid gaat nog dit jaar van start Bart Mertens

28 mei 2019

09u00 0 Leuven Het zuidelijk tolhuis wordt eind dit jaar gerenoveerd. In 2016 plaatste de stad Leuven al een nooddak op het gebouw uit 1825 om verder verval te voorkomen. Nu er een nieuwe bestemming is gevonden, volgt de grondige restauratie. “De Instelling voor Morele Dienstverlening’ -die ook al zijn intrek nam in Tolhuis Noord- verhuist begin 2021 naar Tolhuis Zuid”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

In 2018 werd het architectenbureau Origin Architecture & Engineering aangesteld voor de studieopdracht voor de restauratie en herbestemming tot kantoorgebouw van Tolhuis Zuid. Ondertussen is de omgevingsaanvraag ingediend. Als alles volgens plan verloopt, gaan de restauratiewerken eind dit jaar van start. De oplevering en ingebruikname door de ‘Instelling voor Morele Dienstverlening’ staat op de agenda voor begin 2021.

De tolhuizen aan de Brusselsepoort zijn de laatste van Leuven Schepen Dirk Vansina (CD&V)

“De tolhuizen aan de Brusselsepoort zijn de laatste van Leuven. Ze werden in 1825 gebouwd maar raakten in 1860 buiten gebruik bij het afschaffen van het tolrecht. In 1989 werden ze beschermd als monument. Het noordelijke tolhuis werd in 2014 al gerenoveerd. Het zuidelijke tolhuis staat nu nog leeg en is slechts beperkt toegankelijk door de slechte staat. Een grondige restauratie van Tolhuis Zuid drong zich op”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V)

Nieuwe bestemming

De stad Leuven is tevreden dat Tolhuis Zuid een nieuwe bestemming heeft gevonden. “Als schepen van restauraties in een eeuwenoude stad vind ik het belangrijk dat onze historische gebouwen behouden blijven en vooral dat ze een bestemming krijgen”, aldus schepen Vansina. Voor Tolhuis Zuid had het ook anders kunnen aflopen want in 2016 moest het stadsbestuur al een nooddak plaatsen om het gebouw te beschermen tegen waterinsijpeling. Gelukkig kon die ingreep verder verval voorkomen. De grondige restauratie omvat onder meer het maximaal behoud van de gevels in het oorspronkelijk gebruikte materiaal. “Alle schrijnwerk wordt eveneens naar oorspronkelijk historisch model vernieuwd”, laat schepen Vansina optekenen. “Ook de originele indeling van het interieur wordt hersteld. Het bijgebouw, dat later aan het zuidelijke tolhuis werd bijgebouwd, zal echter verdwijnen.”

Ecologisch

Geheel in lijn met het ecologische beleid van de stad Leuven krijgt ook duurzaamheid een plaats in de restauratie. “Met de renovatie krijgt de invalsweg naar de stad terug een sterk imago”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a). “Het tolhuis is een mooi gebouw waarmee we bezoekers bij het binnenkomen van de stad onmiddellijk charmeren. Het huis is heel zichtbaar en is ideaal om te inspireren. Met de vernieuwing van het gebouw zetten we in op een verbetering van de isolatie van de buitenschil, duurzame technieken zoals een warmtepomp en een systeem voor regenwaterrecuperatie. Met het groendak op de fietsenstalling inspireren we dan weer andere Leuvenaars om meer groen te krijgen in de stad.”