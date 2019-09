Van 8 naar 24 bussen in Celestijnenlaan? Stad Leuven belooft rekening te houden met bezorgde buurtbewoners Bart Mertens

23 september 2019

16u41 4 Leuven Zeger Debyser van N-VA stelt zich net zoals sommige buurtbewoners ernstige vragen bij het plan om een nieuw bustracé aan te leggen in de Celestijnenlaan. De stad Leuven bevestigt dat het aantal bussen zou kan stijgen van 8 naar 24 per uur maar geeft meteen mee dat er nog geen definitieve beslissing is gevallen. “We gaan rekening houden met de bezorgdheden van de buurt”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Verdwijnen er parkeerplaatsen in de Celestijnenlaan voor een nieuw tracé van de bus? Hoeveel extra busverkeer zal de straat te slikken krijgen? En zullen er onteigeningen volgen om ruimte te maken voor het nieuwe bustracé? Dat zijn de drie grote bezorgdheden die op de maag liggen van de buurtbewoners van de Celestijnenlaan. Dat bleek al toen begin augustus bekend raakte dat studiebureau BUUR een aantal scenario’s over een nieuw bustracé had onderzocht. De Celestijnenlaan is één van de mogelijkheden en het stadsbestuur heeft wel oren naar die piste. Meer zelfs, er werd al een principebeslissing genomen, al is die nog niet definitief.

Andere opties?

De bezorgde buurtbewoners krijgen de steun van oppositiepartij N-VA. Gemeenteraadslid Zeger Debyser: “Wij stellen ons vragen over het tracé dat ook de Celestijnenlaan zou passeren. Er zijn andere opties mogelijk. Waarom zou je kiezen voor een tracé dat de opoffering vraagt van heel wat parkeerplaatsen in een druk bewoonde straat? Volgens ons is een tracé via de Sint-Jansbergsesteenweg ook een oplossing.”

We gaan antwoorden bieden op de vragen die leven en daarna koppelen we terug naar de buurt Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V)

De stad Leuven ging ondertussen in dialoog met de buurt. “Er is inspraak geweest op een vergadering”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “Daaruit bleek dat vooral de onteigeningen en het extra busverkeer de grote bezorgdheden zijn bij de buurtbewoners. We gaan antwoorden bieden op de vragen die leven en daarna koppelen we terug naar de buurt.” Ook het verdwijnen van de parkeerplaatsen speelt in dit dossier maar volgens schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) weegt dat gegeven minder zwaar voor de bezorgde buurtbewoners. Er zou een alternatief worden voorzien aan ’t Celestijntje ter compensatie.

Ja, een nieuw bustracé zou impact hebben op de buurt want er zullen onteigeningen aan te pas komen maar je moet ook de voordelen willen zien Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

Blijft de vraag: wat staat er precies te gebeuren in de Celestijnenlaan en wat zijn de concrete gevolgen? “Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft geld vrijgemaakt voor een nieuw busstation aan het UZ Gasthuisberg. Dat is nodig want het busstation aan het Martelarenplein is momenteel overbelast”, zegt schepen David Dessers (Groen). “Dankzij een nieuw busstation aan het ziekenhuis kunnen we meer bussen via de ring laten rijden en daardoor rijden er weer een aantal bussen minder door het centrum. Bij de plannen hoort een nieuw bustracé en studiebureau schoof een tracé via de Celestijnenlaan naar voor als mogelijkheid. De stad had al plannen om de Celestijnenlaan te vernieuwen en nam een principebeslissing over het zogenaamde Champignon-tracé. Ja, een nieuw bustracé zou impact hebben op de buurt want er zullen onteigeningen aan te pas komen. Er moet immers ruimte worden gemaakt voor het nieuwe bustracé maar ook voor bredere voet- en fietspaden.”

Meer bussen

“Het is ook juist dat er meer bussen zullen passeren in de Celestijnenlaan in het scenario dat momenteel op de tafel ligt. De mogelijkheid bestaat dat het aantal bussen per uur stijgt van 8 naar 24 maar er is nog niets helemaal zeker in dit dossier. De infovergadering verliep woelig maar we nemen de opmerkingen van de bezorgde buurtbewoners zeker mee en we gaan verder in dialoog met de buurt. Je moet ook de voordelen willen zien van het nieuwe bustracé. Voor het eerst zal je rechtstreeks van de Celestijnenlaan naar het station van Leuven kunnen gaan met het openbaar vervoer. De mensen moeten ook weten dat dit plan nog niet meteen voor morgen is en bijgevolg zullen de bussen die passeren in de Celestijnenlaan van de toekomst ook stiller en milieuvriendelijker zijn.”