Van 1,5 naar 1 meter afstand op evenementen: “Nu nog een integraal relanceplan maar daar is politieke moed voor nodig”, zegt Mike Naert Bart Mertens

29 augustus 2020

10u00 0 Leuven De ‘social distancing’ op culturele evenementen wordt verlaagd van 1,5 naar 1 meter. In de praktijk betekent dat één stoel onbezet laten in zalen met een vaste infrastructuur. Voortaan wordt er ook gewerkt met kleurcodes maar de maximumcapaciteit van 200 bezoekers binnen en 400 in openlucht blijft voorlopig wel overeind. “Er is een klein lichtje verschenen aan het einde van de tunnel”, zegt Mike Naert van Het Depot.



Vanaf 1 september treedt een aantal belangrijke wijzigingen aan het basisprotocol Cultuur in werking. Dat heeft het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid bekend gemaakt na intensief overleg met de cultuursector en de virologen. Tussen bubbels van bezoekers moet niet langer anderhalve maar één meter afstand worden gehouden. Op die manier kan de capaciteit van evenementen omhoog omdat één vrije stoel tussen bubbels voortaan volstaat. Er moet ook niet langer een lege rij stoelen voor en achter de bubbels. De maximumcapaciteit van 200 bezoekers binnen en 400 buiten blijft voorlopig wel behouden, al kunnen organisatoren vanaf september een uitzondering vragen via een nog op te richten Evenementenloket. In een eerste reactie roept de Crisiscel Cultuur nogmaals op om die maxima los te laten en te evolueren naar een scenario waarbij zalen tot 60% van hun maximumcapaciteit kunnen gaan.

“Een tweede belangrijke wijziging houdt in dat er kleurcodes zullen worden gebruikt om te bepalen welke maatregelen van kracht moeten zijn in de culturele sector”, laat belangenorganisatie VI.BE weten. “Op 1 september beginnen we in code geel. Lokale overheden kunnen op basis van de situatie in hun stad of gemeente beslissen om andere maatregelen op te leggen. Ze moeten daar helder over communiceren. Een heel lokale uitbraak in een fabriek moet niet langer noodzakelijk leiden tot een volledige lockdown van alle evenementen.”

Na de ‘faux-pas’ van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli waar onterecht capaciteiten werden teruggeschroefd door een vreemde politieke beslissing zetten we nu terug een stap vooruit Mike Naert, directeur van Het Depot

Mike Naert, directeur van Het Depot in Leuven is tevreden met de versoepelingen maar stelt dat er nog een lange weg af te leggen is voor de relance van de cultuursector. “Hopelijk is dit de eerste stap naar een volledige relance van onze sector. Na de ‘faux-pas’ van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli waar onterecht capaciteiten werden teruggeschroefd door een vreemde politieke beslissing zetten we nu terug een stap vooruit”, klinkt het. “Via de uitzondering die je kan aanvragen voor permanente infrastructuren gaan we stilaan in de richting van 50% capaciteit met een zittend publiek. Dansen en zingen is nog niet aan de orde. We moeten nu de volgende weken met alle spelers in de sector werk maken van een integraal reddings- en relanceplan. Hier zal nog veel politieke moed en daadkracht voor nodig zijn. We zijn er nog lang niet maar er een klein lichtje verschenen aan het einde van de tunnel.”

Compact Disc Dummies

De versoepeling heeft geen directe invloed op de activiteiten die dit weekend nog op de agenda staan in Leuven. “We gaan straks het laatste weekend in van de Anderhalvemetersessies, gerealiseerd met M en dankzij de stad Leuven. Symbolisch dragen we dat concept ten grave. Geen anderhalve meter meer maar één meter. Maar eerst nog acht concertjes met 200 bezoekers van onder meer Jef Neve, Bryn, Compact Disk Dummies, Yellowstraps, The Colorgrey, Rosa Butsi en Gabriel Rios. Soms is de moed heel diep gezakt maar dankzij het harde werk en de steun van vele muziekliefhebbers en organisaties geraken we toch vooruit. Onze sector gaat dit overleven”, besluit Mike Naert.