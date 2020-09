Valsmunter betrapt in Smatch JSL

27 september 2020

09u53 2

Vrijdagmiddag probeerde een valsmunter in Leuven centrum te betalen met vals geld. De man haalde in de winkel Smatch op de Bondgenotenlaan een briefje van 20 euro boven om twee drankjes te betalen. De alerte winkelbediende zag dadelijk dat het briefje vals was en confronteerde de man hiermee. Toen hij betrapt werd nam hij meteen de vlucht zonder de drankjes en zonder het vals geld. De politie kwam ter plaatse en nam het vals geld in beslag.