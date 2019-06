Vals geld in café Bart Mertens

28 juni 2019

17u40 0 Leuven In de nacht van donderdag op vrijdag dook er vals geld op in het uitgaansleven. Een jongeman betaalde in een café met een briefje van 20 euro.

De barman merkte meteen op dat er iets niet klopte met het briefje en controleerde het grondig. Al snel bleek het om vals geld te gaan. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op. Het briefje werd in beslag genomen. De jongeman was nog altijd ter plaatse en begreep zelf niet hoe het kwam dat hij een vals briefje op zak had. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies aan de hand was. “Voel, kijk en kantel steeds bij twijfel over de echtheid van een biljet. Meer informatie over de kenmerken van echt geld is te vinden op de website van de nationale bank”, laat de Leuvense politie nog weten.