Vals geld in cafés Bart Mertens

25 augustus 2019

12u30 1 Leuven Enkele klanten in een café op de Oude Markt betaalden zaterdagnacht hun consumpties met valse briefjes van 50 euro.

Door de drukte merkten de barmannen niet op dat het om vals geld ging. In totaal werden twee nepbriefjes uitgegeven. Het was pas na enige tijd dat de barmannen doorhadden dat ze werden bedrogen. De politie pakte even later twee verdachten op. Eerder op de avond werd in een ander café in de Parijsstraat ook al geprobeerd te betalen met valse briefjes van 50 euro. En ook toen was er sprake van een man en een vrouw. De lokale recherche heeft een dossier geopend en is een onderzoek opgestart.