Vakbonden blijven toegang AB InBev blokkeren: productie dreigt woensdag stil te (moeten) vallen EDLL

03 december 2019

13u39 2 Leuven Als de blokkade van AB InBev door vakbondsmilitanten ook woensdag nog aanhoudt, dan zal de productie wellicht stilgelegd worden. Dat zegt de brouwerij zelf. Maar intussen lijken geen van beide partijen bereid om een duimbreed toe te geven.

De militanten blokkeren de toegang tot AB InBev in Leuven sinds maandagnamiddag. Aanleiding is het mislukken van de cao-onderhandelingen bij de biergigant. Zo eisen de vakbonden meer inkomens- en werkzekerheidsgarantie voor het personeel. Normaal zou die blokkade dinsdag om 13 uur weer opgeheven worden omdat dan een nieuwe onderhandelingsronde met de directie op de planning stond. Maar die werd geannuleerd.

En dus kunnen de vrachtwagens de brouwerij nog altijd niet in- of uitrijden. Een staking is het evenwel niet, want in de brouwerij zelf wordt wel nog gewerkt. Al is het maar de vraag hoelang dat nog kan.

Druk zetten

Met hun actie willen de vakbonden de directie onder druk zetten om toegevingen te doen op vlak van werkzekerheids- en inkomensgarantie in geval van ontslagen om economische redenen. AB InBev wijst dan weer op het feit dat sinds 2011 in de brouwerij een regeling geldt waarbij, in geval van vermindering van tewerkstelling, aan de getroffen arbeiders drie jaarsalarissen betaald worden.

Druk is er intussen zeker. Zo werd de nieuwe cao-meeting van dinsdag geschrapt. “De onderhandelingsdynamiek wordt verstoord door de huidige vakbondsacties”, aldus AB InBev. “Voor ons is de opheffing van de blokkade een voorwaarde om de sereniteit te herstellen en de gesprekken te kunnen hervatten.”

Onze maat is redelijk vol AB InBev

Agressieve actie

“Dat de rust moet terugkeren, zeggen we met een reden. Gisterenavond hebben ze geprobeerd om in het hoofdkantoor binnen te vallen. Ze hebben deuren geforceerd om het hoger management zelf aan te spreken. Dat is een agressieve actie en in die sfeer kunnen wij niet tot constructieve gesprekken komen. De voorwaarde blijft om de blokkade op te heffen. Pas dan kunnen wij terug aan tafel gaan zitten. Onze maat is redelijk vol”, aldus de bierbrouwer. “De acties staan niet meer in verhouding tot wat de vakbonden vragen. Gisteren ging het over arbeiders, nu willen ze het gelijk trekken met bedienden. Maar arbeiders en bedienden hebben geen gelijklopende garanties”, reageert InBev. De bierbrouwer blijft ervan overtuigd dat de nieuwe voorstellen, die gisteren reeds op tafel lagen, een zeer goede bescherming bieden voor haar werknemers.

Blokkade duurt voort

De vakbonden beslissen op hun beurt om de blokkade alsnog te laten doorgaan. “We mochten maar met een beperkte delegatie naar het nieuw overleg komen. Wij hebben dan onderling overlegd en toch besloten om door te gaan met de geplande actie, gezien hoe het ondertussen gelopen is. Als ze het gevoel blijven geven dat ze niet willen onderhandelen, na drie keer word je dat beu”, zegt vakbondssecretaris Kris Croonenborghs (ABVV). De vakbonden vragen om met iemand hogerop te spreken. “Er is gisterenavond helemaal niets agressief gebeurd. Wij zijn naar het hoofdkantoor getrokken omdat we een onderhoud wensen met een Europese directie. De huidige directie krijgt een kader waarbinnen ze mag onderhandelen, maar na drie vergaderingen blijkt nog steeds dat ze niet bereid zijn om een compromis te sluiten. Met iemand van een hogere directie kunnen we beter onderhandelen op het moment zelf, met deze gaat dat niet. Dit hebben ze zelf veroorzaakt”, aldus Kris.

De manifestaties houden stand aan de brouwerij in Leuven, Jupille en Hoegaarden. “Wij blijven doorgaan met de blokkade tot wanneer we opnieuw aan tafel kunnen zitten”, besluit de vakbond.

Geen een van beide partijen staat dus op het punt om toe te geven. Maar een ding is zeker: de consument wil nog steeds bier drinken. Dan rest de vraag hoelang deze situatie kan blijven aanhouden. “In Jupille heeft het al impact op de productie, in Leuven en Hoegaarden is dat momenteel nog onduidelijk. Maar zolang de blokkade loopt, heeft dat meer en meer impact op de productie. Als het depot vol is en daar vertrekken geen vaten, dan heeft het natuurlijk geen zin dat de lijnen blijven draaien”, zegt de bierbrouwer. Als de blokkade ook morgen blijft aanhouden, zal de productie wellicht worden stilgelegd. “De consument merkt er voorlopig wel niets van. Er is nog voorraad genoeg in cafés en supermarkten. Maar een termijn kunnen we daar niet op plakken”, aldus InBev.