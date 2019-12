Vakbonden AB InBev in groten getale aanwezig in gerechtsgebouw tijdens behandeling beroep in kwestie rond syndicale blokkades Kim Aerts

17 december 2019

16u39 14 Leuven De vakbonden van AB InBev hebben dinsdagmiddag een zittingszaal van het Leuvense gerechtsgebouw ingepalmd.

De burgerlijke rechtbank behandelde er het beroep dat de vakbonden aantekenden tegen het rechterlijk bevel op eenzijdig verzoekschrift van de brouwerij tot opheffing van de syndicale blokkades van de brouwerijen van Leuven, Jupille en Hoegaarden begin december.

“Het vonnis op eenzijdig verzoekschrift is inhoudelijk zeer verregaand en verbiedt niet enkel de blokkades van de brouwerijen maar ook alle andere mogelijke actievormen. Het tast daarom het fundamenteel recht op actievoeren van werknemers aan”, aldus vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV). In tegenstelling tot de procedure van eenzijdig verzoekschrift is het beroep wel tegensprekelijk. Een 60-tal vakbondsmilitanten betuigden dinsdag in de marge van de rechtszaak aan de Leuvense rechtbank hun steun aan het syndicale beroep.

Woensdag en donderdag onderhandelen directie en vakbonden overigens verder over een CAO voor de periode 2020-2021. Op 6 december bereikten beide partijen weliswaar een akkoord over de syndicale eis voor een verbetering van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen, maar er blijven volgens Vanautgaerden nog tal van thema’s te behandelen zoals de eis tot verbetering van de koopkracht. Ook over de problemen bij de loonadministratie en RSZ-aangifte is er nog geen oplossing. Als gevolg van de uitbesteding aan een bedrijf in India worden er volgens de vakbonden heel wat fouten gemaakt. Line De Witte, gemeenteraadslid voor PVDA, steunde de actie.

“AB InBev spant een rechtszaak aan en beweert dat er sprake is van escalatie, geweld en zelfs van gijzelingen. Dat allemaal zonder bewijs. Wat meer is, werknemers hebben gewoon kunnen inbadgen, waren werkwillig, terwijl AB InBev zelf de productie stillegde”, reageert De Witte. “Deze multinational maakt misbruik van het gerecht en wil via de rechtbank meer macht kunnen uitoefenen om zo slechtere arbeidsomstandigheden voor de werknemers te verkrijgen”, besluit de De Witte.

De rechter velt vonnis uiterlijk op 26 december.