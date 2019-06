Vader vergeet elf maanden oude baby in snikhete auto ADPW

26 juni 2019

De Leuvense politie heeft vanmiddag een baby uit een snikhete wagen gehaald. “Wij kregen rond 12 uur een oproep binnen dat er een kindje in een wagen zat in de Sint-Michielsstraat. Onze diensten zijn ter plaatse gekomen en hebben het raam van de wagen ingeslagen. Het jongetje van elf maanden oud werd naar het ziekenhuis overgebracht. Een medische check-up wees uit dat er niets mis was met het kindje. De vader gaf aan zijn zoontje vergeten te zijn. Hij was in de buurt aan het werken en is erg geschrokken van het voorval”, zo bevestigt Nicolas Del Piero, woordvoerder van de Leuvense politie.

Zij waarschuwen om -zeker bij deze temperaturen- extra waakzaam te zijn. “Een aantal jaar geleden is dit al eens slecht afgelopen. Laat ons ervoor zorgen dat dit niet opnieuw moet gebeuren”, aldus nog Del Piero.