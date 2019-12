Vader en zoon Appeltans blijven aangehouden: raadkamer verlengt hechtenis met een maand Kim Aerts

10 december 2019

12u55 8 Leuven Arnold Appeltans (67) en zijn zoon Manu (37) zijn dinsdagvoormiddag voor de raadkamer in Leuven verschenen omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan huisjesmelkerij op grote schaal. Het duo blijft voorlopig een maand langer in de cel.

De advocaten van de Limburgse Appeltans-clan reageren voorlopig niet op de aanhouding van hun cliënten. Vader en zoon zitten sinds donderdag in de cel. De federale gerechtelijke politie van Leuven kwam toen tussen in een gerechtelijk onderzoek naar huisjesmelkerij in panden in Leuven. De actie gebeurde in samenwerking met de politiezone Leuven, Bilzen-Hoeselt-Riemst, Brussel-Hoofdstad-Elsene en de Vlaamse Wooninspectie. De politie voerde op zeven plaatsen huiszoekingen uit in Hoeselt, Leuven en Brussel. De actie was gericht op het doorzoeken van de privéwoningen en de vennootschapszetels van de familie die verdacht wordt van de huisjesmelkerij en op technische vaststellingen door de wooninspectie om de leefomstandigheden in de verhuurde panden in kaart te brengen.

Klusjesman

Tijdens de huiszoekingen in Hoeselt arresteerde de politie Manu Appeltans en zijn vader Arnold alsook de 69-jarige vrouw van laatstgenoemde. In Leuven pakte de politie een 50-jarige man op, een klusjesman die in dienst is van de familie. Ze worden verdacht van huisjesmelkerij, inbreuken op de Vlaamse Wooncode en vereniging van misdadigers. De vier verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De klusjesman werd vrijgelaten onder voorwaarden. De 69-jarige moeder van de familie werd eveneens vrijgelaten onder voorwaarden. De zoon en vader werden door de onderzoeksrechter aangehouden. Ze verschenen deze voormiddag voor de raadkamer. “De raadkamer heeft de aanhouding gehandhaafd van de twee verdachten in de zaak van huisjesmelkerij in Leuven. Ze blijven dus een maand langer in voorlopige hechtenis”, bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. De vader verblijft in de gevangenis van Hasselt.

Beslissende fase

“De actie van donderdag 5 december is een beslissende fase in een strafrechtelijk onderzoek dat werd gestart in oktober 2018. De lokale politie van Leuven en FGP Leuven verenigden hun krachten om de wanpraktijken te onderzoeken die kwamen bovendrijven in het Leuvense huurdersmilieu sinds 2010. Met de regelmaat van de klok doken er klachten op over slechte huisvesting van studenten en later van illegalen, in kamers die werden verhuurd door leden van een familie uit Limburg. Uit het onderzoek bleek onder andere dat panden die onbewoonbaar of ongeschikt werden verklaard, toch werden doorverhuurd”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “In sommige wooneenheden zou geen warm water, verwarming of elektriciteit zijn. Het onderzoek verliep in samenwerking met de Vlaamse Wooninspectie. Verantwoordelijken van de Stad Leuven, OCMW Leuven en de huurdersbond werden als getuigen verhoord en deelden de informatie die zich in hun dossiers bevindt met de onderzoekers.” Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) reageerde tevreden. “Ik heb zelf tientallen panden ongeschikt laten verklaren. Hopelijk doet justitie nu haar werk.”