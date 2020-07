UZ Leuven zet nieuwe software in voor bestraling van uitzaaiingen in hersenen: “Gezond weefsel blijft beter gespaard” Bart Mertens

26 juli 2020

11u30 0 Leuven In UZ Leuven werd eind juni voor het eerst een nieuw systeem gebruikt om meerdere uitzaaiingen in de hersenen te bestralen. Met de software kan men tot tien uitzaaiingen selectief bestralen zonder dat er gezond hersenweefsel getroffen wordt. Voordien werden van zodra er meer dan drie uitzaaiingen aanwezig waren de volledige hersenen bestraald met nevenwerkingen tot gevolg.

Dankzij nieuwe beeldvormings- en bestralingstechnieken is voortaan een gerichte bestraling van de letsels mogelijk bij maximaal tien uitzaaiingen. Dat laat UZ Leuven weten. Het grote voordeel van die gerichte bestraling is dat gezond hersenweefsel gespaard kan worden waardoor er minder nevenwerkingen ontstaan. De nieuwe software werd drie weken geleden voor het eerst gebruikt bij patiënten met meer dan drie uitzaaiingen in de hersenen. “Voor UZ Leuven is dit een grote stap vooruit”, zegt dr. Patrick Berkovic, radiotherapeut-oncoloog in UZ Leuven. “Dankzij de nieuwe software kunnen we op een heel snelle manier de hersenuitzaaiingen lokaal bestralen. Daardoor kunnen lokaal hogere dosissen gebruikt worden met een beter behandelresultaat tot gevolg. Het gezonde hersenweefsel blijft bovendien beter gespaard in vergelijking met een bestraling van het volledige hersengebied.”

In het verleden werden patiënten met meerdere uitzaaiingen in de hersenen (vier tot tien, nvdr) behandeld met een bestraling van de volledige hersenen. Door op die manier te bestralen, werd er geen onderscheid gemaakt tussen de uitzaaiingen en de gezonde delen van de hersenen. Patiënten hadden bovendien last van nevenwerkingen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, haarverlies en op langere termijn geheugenproblemen. “De sterkte van onze innovatieve oplossing is de combinatie van meerdere recent geïnstalleerde systemen. Dat laat een heel snelle, nauwkeurige en veilige bestraling toe”, besluit An Nulens, medisch stralingsfysicus in UZ Leuven.